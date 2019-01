Havnesenteret skal åpne tidligere om morgenen

Nyheter

Flere av butikkene på Havnesenteret begynte i fjor med tidligere åpningstid. Nå melder senteleder Erik Gjemble at hele senteret skal åpne klokken ni.

Fra ni alle dager

Fra og med 1. april vil senteret utvide åpningstidene fra dagens 10-19 til 09-20. Også lørdager blir det start klokken ni, og åpningsstiden utvides også med to timer på ettermiddagen, fra klokken 16 til klokken 18.

- Vi ønsker å gjøre vårt kjøpesenter mere attraktive for våre kunder og vi har frem til nå hatt kortere åpningstid enn andre kjøpesentre vi sammenligner oss med. Vi har en stadig sterkere konkurranse med andre byer, internett og at folk reiser mer og vil møte denne utfordringen med å gjøre oss mer tilgjengelige for våre kunder. Mange av våre kunder i Vega, Vevelstad, Sømna, Velfjord og Bindal bor med 30-90 minutter kjørevei til senteret og det blir da enklere å få tid til besøke oss etter arbeidstid, sier senterleder Erik Gjemble.

Coop starter åtte

Coop Mega skal også åpne tidligere - klokken åtte, mot klokken ni i dag.

- Dette grepet gjøres for å være mer tilgjengelige for våre kunder, sier butikksjef Ole Gunnar Hoddø på Coop Mega Brønnøysund.

- Blant annet vet vi at mange foreldre skysser sine barn på skole eller barnehage på morgenen, og da passer det godt å stikke innom butikken på vei hjem eller til jobb».

Driftsleder i Coop Nordland Sigbjørn Aarmo sier at Coop Mega har en positiv utvikling den siste tiden med blant annet Post i butikk, som har ført til flere kunder i butikken.