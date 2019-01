Fylkesråden jubler for forslag om økt liggetid i Brønnøysund

Nyheter

BAnett har tidligere omtalt at Hurtigruten vurderer lengre liggetid i Brønnøysund.

Hurtigruten foreslår lengre liggetid i Brønnøysund Hurtigruten foreslår å forlenge liggetida i Brønnøysund, men vil kutte i Sandnessjøen og Nesna.

Nå jubler fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp) i Nordland for forslaget.

Muligheter

Han mener forslaget gir muligheter for reiselivsnæringen i regionen.

– Det er klar at hvis sørgående hurtigrute blir liggende to og en halv time til kai i Brønnøysund så skaper det mange muligheter for reiselivsnæringen i hele regionen. Hurtigruten bringer daglig med seg turister langs norskekysten som er på jakt etter unike opplevelser, sier Eggesvik.

Han mener dette er bra.

– Dette er en bonus for reiselivsbedrifter i alle kommunene i mellom Sandnessjøen og Brønnøysund. Det er mulig å ta turister med mindre båter fra kaia i Sandnessjøen, la dem besøke attraksjoner i kommunene i mellom, for så å returnere dem til hurtigruten i Brønnøysund. Det er allerede eksempler på slike ekskursjoner til Vega, men med bedre tid kan turer til flere kommuner tilbys, mener han.

Må ivareta transportrollen

Han er imidlertid også opptatt av at Hurtigruten ivaretar sitt oppdrag som transportrute.

– Hurtigruten er viktig for folk og næringsliv langs kysten. Vi forutsetter at rutetidene gir nok tid til å frakte gods, og at det fortsatt er lett for nordlandsbefolkningen å bruke hurtigruten når de skal reise rundt i fylket, avslutter han.