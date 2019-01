Rekordstor grasrot-utdeling: Her er de lokale tallene

Nyheter

Ifølge Norsk Tipping lå det an til en kraftig økning, siden regjeringen hevet grasrotandelen fra fem til sju prosent fra 1. januar 2018. Men økningen i totaltallene ble enda større, selv om beregningen for Oddsen, kasino- og bingospill ble endret og trakk tallene noe ned.

Trofaste givere

Grasrotandelen lar de som spiller på Norsk Tippings pengespill gi 7 prosent av innsatsen til et egenvalgt formål. Den ble lansert i 2009, og siden da har totalt 3,7 milliarder kroner blitt tilført foreninger og lag over det ganske land.

- Potensialet er fortsatt stort for lag og foreninger som ønsker å bruke ordningen. Ennå er det over 800.000 av Norsk Tippings to millioner kunder som ikke har valgt seg en mottaker. En forening som har gjort en god vervejobb, vil ha si et seg en relativt stabil sum som kommer inn på konto hvert år. Grasrotgivere forblir nemlig trofaste når de først har valgt seg en mottaker, sier Tonje Sagstuen, direktør for samfunn og kommunikasjon i Norsk Tipping.

Topp 25 på Sør-Helgeland i 2017

Kilde: Norsk Tipping

BRØNNØY TJALG IL 258 kr 145 939 BRØNNØY BRØNNØYSUND IDRETTSLAG HOVEDLAGET 224 kr 103 715 VEGA I L VEGA 219 kr 87 133 SØMNA SØMNA IDRETTSLAG 224 kr 83 668 BRØNNØY BRØNNØYSUND RØDE KORS 143 kr 77 750 BRØNNØY SIRKELINE OMPLASSERING 136 kr 69 770 BINDAL KULA IL 83 kr 58 312 BRØNNØY BRØNNØY KFUK KFUM SPEIDERE 68 kr 54 453 BINDAL TERRÅK IDRETTSLAG 107 kr 50 210 VEGA VEGA HORNMUSIKK 21 kr 49 475 VEGA VEGA SKOLEMUSIKK 105 kr 45 155 BRØNNØY HILSTAD IL 94 kr 43 929 BRØNNØY SPORT TORGHATTEN I.L. 84 kr 42 532 VEVELSTAD UNGDOMSLAGET FREMSKRITT 45 kr 39 498 VEGA U/L SKOGHOLT 36 kr 35 200 BRØNNØY AMERICAN CAR CLUB AVD BRØNNØYSUND 54 kr 31 884 BRØNNØY FJELLTRIMMEN 15 kr 28 888 BRØNNØY BRØNNØY OG SØMNA MOTORSPORTKLUBB 29 kr 28 832 VEGA VEGA KYSTLAG 31 kr 27 286 BRØNNØY TORGET BÅTFORENING 12 kr 26 671 BRØNNØY ØVRE VELFJORD SKYTTERLAG 58 kr 24 137 VEVELSTAD VEVELSTAD MUSIKKORPS 26 kr 23 899

