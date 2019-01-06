Rekordstor grasrot-utdeling: Her er de lokale tallene

Ifølge Norsk Tipping lå det an til en kraftig økning, siden regjeringen hevet grasrotandelen fra fem til sju prosent fra 1. januar 2018. Men økningen i totaltallene ble enda større, selv om beregningen for Oddsen, kasino- og bingospill ble endret og trakk tallene noe ned.
Trofaste givere
Grasrotandelen lar de som spiller på Norsk Tippings pengespill gi 7 prosent av innsatsen til et egenvalgt formål. Den ble lansert i 2009, og siden da har totalt 3,7 milliarder kroner blitt tilført foreninger og lag over det ganske land.
- Potensialet er fortsatt stort for lag og foreninger som ønsker å bruke ordningen. Ennå er det over 800.000 av Norsk Tippings to millioner kunder som ikke har valgt seg en mottaker. En forening som har gjort en god vervejobb, vil ha si et seg en relativt stabil sum som kommer inn på konto hvert år. Grasrotgivere forblir nemlig trofaste når de først har valgt seg en mottaker, sier Tonje Sagstuen, direktør for samfunn og kommunikasjon i Norsk Tipping.
Topp 25 på Sør-Helgeland i 2017
Kilde: Norsk Tipping
|BRØNNØY
|TJALG IL
|258
|kr 145 939
|BRØNNØY
|BRØNNØYSUND IDRETTSLAG HOVEDLAGET
|224
|kr 103 715
|VEGA
|I L VEGA
|219
|kr 87 133
|SØMNA
|SØMNA IDRETTSLAG
|224
|kr 83 668
|BRØNNØY
|BRØNNØYSUND RØDE KORS
|143
|kr 77 750
|BRØNNØY
|SIRKELINE OMPLASSERING
|136
|kr 69 770
|BINDAL
|KULA IL
|83
|kr 58 312
|BRØNNØY
|BRØNNØY KFUK KFUM SPEIDERE
|68
|kr 54 453
|BINDAL
|TERRÅK IDRETTSLAG
|107
|kr 50 210
|VEGA
|VEGA HORNMUSIKK
|21
|kr 49 475
|VEGA
|VEGA SKOLEMUSIKK
|105
|kr 45 155
|BRØNNØY
|HILSTAD IL
|94
|kr 43 929
|BRØNNØY
|SPORT TORGHATTEN I.L.
|84
|kr 42 532
|VEVELSTAD
|UNGDOMSLAGET FREMSKRITT
|45
|kr 39 498
|VEGA
|U/L SKOGHOLT
|36
|kr 35 200
|BRØNNØY
|AMERICAN CAR CLUB AVD BRØNNØYSUND
|54
|kr 31 884
|BRØNNØY
|FJELLTRIMMEN
|15
|kr 28 888
|BRØNNØY
|BRØNNØY OG SØMNA MOTORSPORTKLUBB
|29
|kr 28 832
|VEGA
|VEGA KYSTLAG
|31
|kr 27 286
|BRØNNØY
|TORGET BÅTFORENING
|12
|kr 26 671
|BRØNNØY
|ØVRE VELFJORD SKYTTERLAG
|58
|kr 24 137
|VEVELSTAD
|VEVELSTAD MUSIKKORPS
|26
|kr 23 899
Alle mottakere på Sør-Helgeland
|Kommune
|Navn
|Givere
|Bidrag i kroner
|BINDAL
|BINDAL FOTBALL
|41
|13 137
|BINDAL
|BINDAL ROVDYRLAG
|7
|2 285
|BINDAL
|BINDALSEIDET SKOLEMUSIKK
|7
|5 213
|BINDAL
|TØRRISENGET HYTTEFORENING
|5
|2 250
|BINDAL
|BINDALSEIDET PESJONISTFORENING
|BINDAL
|TERRÅK PENSJONISTFORENING
|1
|567
|BINDAL
|FORENINGEN FARAGUT
|2
|352
|BINDAL
|BINDALSEIDET GRUNNEIERLAG
|1
|137
|BINDAL
|TERRÅK IDRETTSLAG
|107
|50 210
|BINDAL
|KJELLA HUSFLIDSLAG
|9
|784
|BINDAL
|BINDALSEIDET SANITETSFORENING
|24
|9 909
|BINDAL
|ÅBYGDA IDRETTSLAG
|33
|8 991
|BINDAL
|TERRÅK SKOLEMUSIKK
|7
|1 350
|BINDAL
|BINDAL FRIVILLIGSENTRAL
|31
|17 192
|BINDAL
|NORGES HANDIKAPFORBUND BINDAL
|8
|3 713
|BINDAL
|FØNIX SKOLE OG UNGDOMSKORPS
|12
|1 375
|BINDAL
|UNGDOMSLAGET FØNIX
|18
|8 510
|BINDAL
|INDRE BINDAL SKYTTERLAG
|41
|13 748
|BINDAL
|U L FRAM
|2
|338
|BINDAL
|TERRÅK VEL
|13
|3 476
|BINDAL
|TERRÅK BÅTFORENING
|14
|10 338
|BINDAL
|NORD-VESTRAND AKTIVITETSLAG
|18
|7 387
|BINDAL
|BINDAL SENIORDANS
|16
|4 560
|BINDAL
|BINDAL SYKLEKLUBB
|8
|1 290
|BINDAL
|HEILHORNET SKYTTERLAG
|26
|9 866
|BINDAL
|UNGDOMSLAGET FRAMSTEG
|11
|4 038
|BINDAL
|KULA IL
|83
|58 312
|BINDAL
|BINDALSEIDET BRIDGEKLUBB
|3
|97
|BINDAL
|TERRÅK JEGER & FISKEFORENING
|9
|4 340
|BINDAL
|HATTEN 4H
|14
|4 308
|BINDAL
|KJELLA IDRETTSLAG
|16
|4 809
|BINDAL
|KORIÅA
|3
|1 113
|BINDAL
|BINDAL BYGDETUNS VENNER
|BRØNNØY
|BRØNNØY BARNETEATER
|8
|2 680
|BRØNNØY
|VELFJORDREVYEN
|18
|5 657
|BRØNNØY
|BRØNNØYSUND SJAKKLUBB
|2
|94
|BRØNNØY
|BRØNNØYSUND PISTOLKLUBB
|6
|3 639
|BRØNNØY
|FJELLTRIMMEN
|15
|28 888
|BRØNNØY
|SIRKELINE OMPLASSERING
|136
|69 770
|BRØNNØY
|BRØNNØY HUSFLIDSLAG
|10
|4 680
|BRØNNØY
|BRØNNØY PENSJONISTFORENING
|2
|802
|BRØNNØY
|SKOGMO HESTELAG
|4
|338
|BRØNNØY
|AMERICAN CAR CLUB AVD BRØNNØYSUND
|54
|31 884
|BRØNNØY
|BRØNNØYSUND BRANNVERNFORENING
|15
|4 186
|BRØNNØY
|DNT SØR HELGELAND
|15
|4 274
|BRØNNØY
|TORGAR GRENDELAG
|14
|8 959
|BRØNNØY
|NVIO AVD. SØR-HELGELAND
|1
|BRØNNØY
|NORDLANDSHEST LYNGSHEST HELGELAND
|26
|8 062
|BRØNNØY
|FJELLSØYA NORD VELFORENING
|5
|3 330
|BRØNNØY
|ADHD NORGE BRØNNØY LOKALLAG
|6
|1 187
|BRØNNØY
|FLAGGSTANGHAUGEN VELFORENING
|12
|2 800
|BRØNNØY
|STORSANDVIKEN FAMILIECAMPING
|1
|391
|BRØNNØY
|VELFJORD FRILYNDE UNGDOMSLAG
|3
|1 234
|BRØNNØY
|DIABETESFORBUNDET SØR-HELGELAND
|4
|2 665
|BRØNNØY
|BUNESET VELFORENING
|9
|2 900
|BRØNNØY
|FRØKENOSEN VELFORENING
|BRØNNØY
|MORTENØY VELFORENING
|5
|3 764
|BRØNNØY
|TOSBOTN CARAVAN
|BRØNNØY
|BRØNNØY KAMMERKOR
|BRØNNØY
|ÅSV 33 AS
|BRØNNØY
|LHL BRØNNØY
|26
|11 640
|BRØNNØY
|VELFJORD HISTORIELAG
|8
|1 930
|BRØNNØY
|BRØNNØYSUND SKOLEKORPS
|40
|17 595
|BRØNNØY
|U L FORSØK
|33
|13 959
|BRØNNØY
|BRØNNØYSUND MUSIKKORPS
|25
|12 172
|BRØNNØY
|BRØNNØYSUND MANNSKOR
|18
|14 247
|BRØNNØY
|VELFJORD BLANDAKOR
|10
|3 650
|BRØNNØY
|KOR I ØYAN
|26
|10 490
|BRØNNØY
|TOFT VELFORENING
|8
|4 644
|BRØNNØY
|TJALG IL
|258
|145 939
|BRØNNØY
|HLF SØR HELGELAND
|9
|3 710
|BRØNNØY
|BRØNNØYSUND IDRETTSLAG HOVEDLAGET
|224
|103 715
|BRØNNØY
|HILSTAD IL
|94
|43 929
|BRØNNØY
|FREMGANG U L
|7
|4 626
|BRØNNØY
|TORGET BÅTFORENING
|12
|26 671
|BRØNNØY
|SPORT TORGHATTEN I.L.
|84
|42 532
|BRØNNØY
|FORENINGEN RØDHYLLVEIEN
|17
|5 555
|BRØNNØY
|BRØNNØY JEGER OG FISKERFORENING
|37
|12 727
|BRØNNØY
|BRØNNØY HISTORIELAG
|9
|4 172
|BRØNNØY
|BRØNNØYSUND RØDE KORS
|143
|77 750
|BRØNNØY
|BRØNNØY HESTESPORTSKLUBB
|29
|7 728
|BRØNNØY
|BRØNNØY JAZZFORUM
|5
|1 172
|BRØNNØY
|BRØNNØYSUND SANITETSFORENING
|26
|12 677
|BRØNNØY
|LEIR NR 20 HELGELAND
|BRØNNØY
|ODD FELLOW LOGE 119 TORGHATTEN
|13
|6 938
|BRØNNØY
|REBEKKALOGE NR 89 TERNEN
|6
|2 575
|BRØNNØY
|TORGNESØYAN VELFORENING
|34
|21 739
|BRØNNØY
|BRØNNØY HUNDEKLUBB
|15
|6 999
|BRØNNØY
|KYSTLAGET TORGHATTEN
|6
|2 578
|BRØNNØY
|SÆTERLANDET VELFORENING
|27
|17 010
|BRØNNØY
|BRØNNØY OG SØMNA MOTORSPORTKLUBB
|29
|28 832
|BRØNNØY
|BRØNNØY SYKKELKLUBB
|7
|2 499
|BRØNNØY
|BRØNNØY KAMERAKLUBB
|13
|5 921
|BRØNNØY
|SØR-HELGELAND LOKALLAG AV
|3
|4 299
|BRØNNØY
|BRØNNØY REVMATIKERFORENING
|28
|16 934
|BRØNNØY
|BRØNNØYSUND SKYTTERLAG
|24
|13 772
|BRØNNØY
|U L SAMHOLD
|12
|5 229
|BRØNNØY
|ØVRE VELFJORD SKYTTERLAG
|58
|24 137
|BRØNNØY
|MENTAL HELSE BRØNNØY OG OMEGN
|25
|7 265
|BRØNNØY
|BRØNNØY KFUK KFUM SPEIDERE
|68
|54 453
|BRØNNØY
|BRØNNØYSUND SENIORDANS
|8
|1 776
|BRØNNØY
|OKÅ GRENDEHUS
|15
|11 519
|BRØNNØY
|KOR I LAINNVIND
|12
|3 846
|BRØNNØY
|VALEN VELFORENING
|5
|2 881
|BRØNNØY
|EPILEPSIFORENINGEN PÅ SØR-HELGELAND
|10
|3 661
|BRØNNØY
|TORGHATTEN PARADEKORPS
|40
|22 178
|BRØNNØY
|TVERRØYA VEL
|12
|8 839
|BRØNNØY
|BRØNNØY OG OMEGN AFASIFORENING
|4
|2 122
|BRØNNØY
|SOUTHERN ROCK NIGHT
|1
|97
|BRØNNØY
|THE FUNKA
|3
|709
|BRØNNØY
|NORDBYGDENS UNGDOMSLAG NUL
|16
|3 633
|BRØNNØY
|SKILLESJØVEIEN VEIFORENING
|3
|1 270
|BRØNNØY
|BRØNNØY MC KLUBB
|20
|8 749
|BRØNNØY
|BRØNNØYSUND DYKKERKLUBB
|5
|2 783
|BRØNNØY
|SELJEHOLMEN VEL
|BRØNNØY
|I O G T BRØNNØYSUND
|BRØNNØY
|BRØNNØY SJØSPORTKLUBB
|7
|4 154
|BRØNNØY
|BRØNNØY INNEBANDYKLUBB
|14
|3 870
|BRØNNØY
|SØR HELGELAND KAMMERORCHESTER
|BRØNNØY
|SYLTERN GRENDELAG
|4
|1 914
|BRØNNØY
|PLANTEFELTET VELFORENING
|7
|2 362
|BRØNNØY
|HILSTAD SKOLEKORPS
|16
|9 437
|BRØNNØY
|HOMMELSTØ BÅTFORENING
|BRØNNØY
|LAUKHOLMEN VELFORENING
|11
|11 664
|BRØNNØY
|UL ALLTID FREMAD
|20
|14 598
|SØMNA
|BREISAND VELFORENING
|SØMNA
|SØMNA SYKKELKLUBB
|13
|2 173
|SØMNA
|SØMNA 1 2 3N
|1
|495
|SØMNA
|KVALØY VEL
|12
|6 393
|SØMNA
|BERG VELFORENING
|10
|5 585
|SØMNA
|NORDSTRØMMEN OG VELFJORD
|SØMNA
|LIDARENDES VENNER
|7
|4 042
|SØMNA
|SØMNA AKTIVITETSSENTER
|SØMNA
|MENTAL HELSE UNGDOM SØMNA
|11
|4 033
|SØMNA
|FOLK I LANGÅSEN
|4
|1 175
|SØMNA
|KVINNENETTVERKET NOOR SØR-HELGELAND
|1
|309
|SØMNA
|LYSINGEN UL
|11
|7 073
|SØMNA
|PSORIASIS OG EKSEMFORBUNDET NORDLAND
|6
|1 929
|SØMNA
|SØMNA IDRETTSLAG
|224
|83 668
|SØMNA
|VIKSJØEN BÅTFORENING
|23
|7 927
|SØMNA
|BERG SMÅBÅTLAG
|18
|7 320
|SØMNA
|SØMNA JEGER OG FISKERFORENING
|37
|13 454
|SØMNA
|LHL SØMNA
|28
|11 663
|SØMNA
|SØMNA HORNMUSIKK
|41
|16 874
|SØMNA
|SØMNA SKOLEKORPS
|16
|2 755
|SØMNA
|SUND FORSAMLINGSHUS
|21
|8 904
|SØMNA
|SØMNA HUSFLIDSLAG
|17
|5 263
|SØMNA
|TRÆLNES ETS VEL
|17
|7 021
|SØMNA
|SØMNA BLANDAKOR
|10
|3 289
|SØMNA
|SØMNAPALETTEN
|12
|4 033
|SØMNA
|SØMNA SANITETSFORENING
|10
|2 107
|SØMNA
|TRÆLNES MANNSKOR
|25
|10 544
|SØMNA
|SØMNA KFUK KFUM SPEIDERE
|16
|15 020
|SØMNA
|GALTEBUKTA CARAVANFORENING
|18
|12 369
|SØMNA
|U L FRAM
|17
|6 110
|SØMNA
|DALBOTN VEL
|13
|4 793
|SØMNA
|SOMMARDAGAN I SØMNA
|2
|580
|VEGA
|MENTAL HELSE VEGA
|5
|6 691
|VEGA
|VEGA SKOLEMUSIKK
|105
|45 155
|VEGA
|TEATER FOLK
|VEGA
|BREMSTEIN FYRS VENNER
|6
|2 199
|VEGA
|HOLMVATNETS VENNER
|5
|460
|VEGA
|RØRØIEN MARITIME FORENING
|4
|436
|VEGA
|I L VEGA
|219
|87 133
|VEGA
|NES HOLAND GRENDELAG
|6
|760
|VEGA
|IGERØY HAVNEFORENING
|6
|2 609
|VEGA
|VEGA SONGLAG
|26
|10 049
|VEGA
|L.H.L VEGA
|28
|9 738
|VEGA
|VEGAØYANS VENNER
|7
|4 708
|VEGA
|VEGA RØDE KORS
|47
|21 097
|VEGA
|VEGA KYSTLAG
|31
|27 286
|VEGA
|VEGA HORNMUSIKK
|21
|49 475
|VEGA
|VEGA BRIDGEKLUBB
|9
|6 242
|VEGA
|U/L SKOGHOLT
|36
|35 200
|VEVELSTAD
|ELDREBØLGEN, VEVELSTAD
|4
|1 262
|VEVELSTAD
|VEVELSTAD IDRETTSLAG
|52
|18 352
|VEVELSTAD
|UL ENIGHET
|6
|6 746
|VEVELSTAD
|VEVELSTAD HISTORIELAG
|1
|179
|VEVELSTAD
|HØYHOLM GRENDEHUS
|6
|1 667
|VEVELSTAD
|VEVELSTAD SANGKOR
|8
|4 454
|VEVELSTAD
|VEVELSTAD MUSIKKORPS
|26
|23 899
|VEVELSTAD
|KILVÅGEN VEL
|38
|14 916
|VEVELSTAD
|VISTO IDRETTSLAG
|4
|454
|VEVELSTAD
|UNGDOMSLAGET FREMS ITT
|45
|39 498
|VEVELSTAD
|STOKKA GRENDELAG
|20
|7 658
|VEVELSTAD
|HAMNØENS UNGDOMSLAG
|47
|21 391
|VEVELSTAD
|VISTEN SKYTTERLAG
|12
|1 628
|VEVELSTAD
|VEVELSTAD HUSFLIDSLAG
|9
|6 995
|VEVELSTAD
|VEVELSTAD HELSELAG
|11
|10 763
|VEVELSTAD
|HØIVIK BÅTFORENING
|6
|2 878
|VEVELSTAD
|HRAPPUR ISLANDSHESTKLUBB
|20
|7 990