Rekordstor grasrot-utdeling: Her er de lokale tallene

649 millioner kroner er sendt til grasrota - hele 194 millioner mer enn i 2017.

Grasrotandelen lar spillerne bestemme hva 7 prosent av innsatsen skal gå til.  Foto: Norsk Tipping

Nyheter

Ifølge Norsk Tipping lå det an til en kraftig økning, siden regjeringen hevet grasrotandelen fra fem til sju prosent fra 1. januar 2018. Men økningen i totaltallene ble enda større, selv om beregningen for Oddsen, kasino- og bingospill ble endret og trakk tallene noe ned.

Trofaste givere

Grasrotandelen lar de som spiller på Norsk Tippings pengespill gi 7 prosent av innsatsen til et egenvalgt formål. Den ble lansert i 2009, og siden da har totalt 3,7 milliarder kroner blitt tilført foreninger og lag over det ganske land.

- Potensialet er fortsatt stort for lag og foreninger som ønsker å bruke ordningen. Ennå er det over 800.000 av Norsk Tippings to millioner kunder som ikke har valgt seg en mottaker. En forening som har gjort en god vervejobb, vil ha si et seg en relativt stabil sum som kommer inn på konto hvert år. Grasrotgivere forblir nemlig trofaste når de først har valgt seg en mottaker, sier Tonje Sagstuen, direktør for samfunn og kommunikasjon i Norsk Tipping.


Topp 25 på Sør-Helgeland i 2017

Kilde: Norsk Tipping


BRØNNØYTJALG IL258 kr 145 939
BRØNNØYBRØNNØYSUND IDRETTSLAG HOVEDLAGET224 kr 103 715
VEGAI L VEGA219 kr  87 133
SØMNASØMNA IDRETTSLAG224 kr  83 668
BRØNNØYBRØNNØYSUND RØDE KORS143 kr  77 750
BRØNNØYSIRKELINE OMPLASSERING136 kr  69 770
BINDALKULA IL83 kr  58 312
BRØNNØYBRØNNØY KFUK KFUM SPEIDERE68 kr  54 453
BINDALTERRÅK IDRETTSLAG107 kr  50 210
VEGAVEGA HORNMUSIKK21 kr  49 475
VEGAVEGA SKOLEMUSIKK105 kr  45 155
BRØNNØYHILSTAD IL94 kr  43 929
BRØNNØYSPORT TORGHATTEN I.L.84 kr  42 532
VEVELSTADUNGDOMSLAGET FREMSKRITT45 kr  39 498
VEGAU/L SKOGHOLT36 kr  35 200
BRØNNØYAMERICAN CAR CLUB AVD BRØNNØYSUND54 kr  31 884
BRØNNØYFJELLTRIMMEN15 kr  28 888
BRØNNØYBRØNNØY OG SØMNA MOTORSPORTKLUBB29 kr  28 832
VEGAVEGA KYSTLAG31 kr  27 286
BRØNNØYTORGET BÅTFORENING12 kr  26 671
BRØNNØYØVRE VELFJORD SKYTTERLAG58 kr  24 137
VEVELSTADVEVELSTAD MUSIKKORPS26 kr  23 899

Alle mottakere på Sør-Helgeland


KommuneNavnGivere Bidrag  i kroner   
BINDALBINDAL FOTBALL41 13 137
BINDALBINDAL ROVDYRLAG7       2 285
BINDALBINDALSEIDET SKOLEMUSIKK7       5 213
BINDALTØRRISENGET HYTTEFORENING5       2 250
BINDALBINDALSEIDET PESJONISTFORENING
BINDALTERRÅK PENSJONISTFORENING1          567
BINDALFORENINGEN FARAGUT2          352
BINDALBINDALSEIDET GRUNNEIERLAG1          137
BINDALTERRÅK IDRETTSLAG107      50 210
BINDALKJELLA HUSFLIDSLAG9          784
BINDALBINDALSEIDET SANITETSFORENING24       9 909
BINDALÅBYGDA IDRETTSLAG33       8 991
BINDALTERRÅK SKOLEMUSIKK7       1 350
BINDALBINDAL FRIVILLIGSENTRAL31      17 192
BINDALNORGES HANDIKAPFORBUND BINDAL8       3 713
BINDALFØNIX SKOLE OG UNGDOMSKORPS12       1 375
BINDALUNGDOMSLAGET FØNIX18       8 510
BINDALINDRE BINDAL SKYTTERLAG41      13 748
BINDALU L FRAM2          338
BINDALTERRÅK VEL13       3 476
BINDALTERRÅK BÅTFORENING14      10 338
BINDALNORD-VESTRAND AKTIVITETSLAG18       7 387
BINDALBINDAL SENIORDANS16       4 560
BINDALBINDAL SYKLEKLUBB8       1 290
BINDALHEILHORNET SKYTTERLAG26       9 866
BINDALUNGDOMSLAGET FRAMSTEG11       4 038
BINDALKULA IL83      58 312
BINDALBINDALSEIDET BRIDGEKLUBB3            97
BINDALTERRÅK JEGER & FISKEFORENING9       4 340
BINDALHATTEN 4H14       4 308
BINDALKJELLA IDRETTSLAG16       4 809
BINDALKORIÅA3       1 113
BINDALBINDAL BYGDETUNS VENNER
BRØNNØYBRØNNØY BARNETEATER8       2 680
BRØNNØYVELFJORDREVYEN18       5 657
BRØNNØYBRØNNØYSUND SJAKKLUBB2            94
BRØNNØYBRØNNØYSUND PISTOLKLUBB6       3 639
BRØNNØYFJELLTRIMMEN15      28 888
BRØNNØYSIRKELINE OMPLASSERING136      69 770
BRØNNØYBRØNNØY HUSFLIDSLAG10       4 680
BRØNNØYBRØNNØY PENSJONISTFORENING2          802
BRØNNØYSKOGMO HESTELAG4          338
BRØNNØYAMERICAN CAR CLUB AVD BRØNNØYSUND54      31 884
BRØNNØYBRØNNØYSUND BRANNVERNFORENING15       4 186
BRØNNØYDNT SØR HELGELAND15       4 274
BRØNNØYTORGAR GRENDELAG14       8 959
BRØNNØYNVIO AVD. SØR-HELGELAND1
BRØNNØYNORDLANDSHEST LYNGSHEST HELGELAND26       8 062
BRØNNØYFJELLSØYA NORD VELFORENING5       3 330
BRØNNØYADHD NORGE BRØNNØY LOKALLAG6       1 187
BRØNNØYFLAGGSTANGHAUGEN VELFORENING12       2 800
BRØNNØYSTORSANDVIKEN FAMILIECAMPING1          391
BRØNNØYVELFJORD FRILYNDE UNGDOMSLAG3       1 234
BRØNNØYDIABETESFORBUNDET SØR-HELGELAND4       2 665
BRØNNØYBUNESET VELFORENING9       2 900
BRØNNØYFRØKENOSEN VELFORENING
BRØNNØYMORTENØY VELFORENING5       3 764
BRØNNØYTOSBOTN CARAVAN
BRØNNØYBRØNNØY KAMMERKOR
BRØNNØYÅSV 33 AS
BRØNNØYLHL BRØNNØY26      11 640
BRØNNØYVELFJORD HISTORIELAG8       1 930
BRØNNØYBRØNNØYSUND SKOLEKORPS40      17 595
BRØNNØYU L FORSØK33      13 959
BRØNNØYBRØNNØYSUND MUSIKKORPS25      12 172
BRØNNØYBRØNNØYSUND MANNSKOR18      14 247
BRØNNØYVELFJORD BLANDAKOR10       3 650
BRØNNØYKOR I ØYAN26      10 490
BRØNNØYTOFT VELFORENING8       4 644
BRØNNØYTJALG IL258    145 939
BRØNNØYHLF SØR HELGELAND9       3 710
BRØNNØYBRØNNØYSUND IDRETTSLAG HOVEDLAGET224    103 715
BRØNNØYHILSTAD IL94      43 929
BRØNNØYFREMGANG U L7       4 626
BRØNNØYTORGET BÅTFORENING12      26 671
BRØNNØYSPORT TORGHATTEN I.L.84      42 532
BRØNNØYFORENINGEN RØDHYLLVEIEN17       5 555
BRØNNØYBRØNNØY JEGER OG FISKERFORENING37      12 727
BRØNNØYBRØNNØY HISTORIELAG9       4 172
BRØNNØYBRØNNØYSUND RØDE KORS143      77 750
BRØNNØYBRØNNØY HESTESPORTSKLUBB29       7 728
BRØNNØYBRØNNØY JAZZFORUM5       1 172
BRØNNØYBRØNNØYSUND SANITETSFORENING26      12 677
BRØNNØYLEIR NR 20 HELGELAND
BRØNNØYODD FELLOW LOGE 119 TORGHATTEN13       6 938
BRØNNØYREBEKKALOGE NR 89 TERNEN6       2 575
BRØNNØYTORGNESØYAN VELFORENING34      21 739
BRØNNØYBRØNNØY HUNDEKLUBB15       6 999
BRØNNØYKYSTLAGET TORGHATTEN6       2 578
BRØNNØYSÆTERLANDET VELFORENING27      17 010
BRØNNØYBRØNNØY OG SØMNA MOTORSPORTKLUBB29      28 832
BRØNNØYBRØNNØY SYKKELKLUBB7       2 499
BRØNNØYBRØNNØY KAMERAKLUBB13       5 921
BRØNNØYSØR-HELGELAND LOKALLAG AV3       4 299
BRØNNØYBRØNNØY REVMATIKERFORENING28      16 934
BRØNNØYBRØNNØYSUND SKYTTERLAG24      13 772
BRØNNØYU L SAMHOLD12       5 229
BRØNNØYØVRE VELFJORD SKYTTERLAG58      24 137
BRØNNØYMENTAL HELSE BRØNNØY OG OMEGN25       7 265
BRØNNØYBRØNNØY KFUK KFUM SPEIDERE68      54 453
BRØNNØYBRØNNØYSUND SENIORDANS8       1 776
BRØNNØY OKÅ GRENDEHUS15      11 519
BRØNNØYKOR I LAINNVIND12       3 846
BRØNNØYVALEN VELFORENING5       2 881
BRØNNØYEPILEPSIFORENINGEN PÅ SØR-HELGELAND10       3 661
BRØNNØYTORGHATTEN PARADEKORPS40      22 178
BRØNNØYTVERRØYA VEL12       8 839
BRØNNØYBRØNNØY OG OMEGN AFASIFORENING4       2 122
BRØNNØYSOUTHERN ROCK NIGHT1            97
BRØNNØYTHE FUNKA3          709
BRØNNØYNORDBYGDENS UNGDOMSLAG NUL16       3 633
BRØNNØYSKILLESJØVEIEN VEIFORENING3       1 270
BRØNNØYBRØNNØY MC KLUBB20       8 749
BRØNNØYBRØNNØYSUND DYKKERKLUBB5       2 783
BRØNNØYSELJEHOLMEN VEL
BRØNNØYI O G T BRØNNØYSUND
BRØNNØYBRØNNØY SJØSPORTKLUBB7       4 154
BRØNNØYBRØNNØY INNEBANDYKLUBB14       3 870
BRØNNØYSØR HELGELAND KAMMERORCHESTER
BRØNNØYSYLTERN GRENDELAG4       1 914
BRØNNØYPLANTEFELTET VELFORENING7       2 362
BRØNNØYHILSTAD SKOLEKORPS16       9 437
BRØNNØYHOMMELSTØ BÅTFORENING
BRØNNØYLAUKHOLMEN VELFORENING11      11 664
BRØNNØYUL ALLTID FREMAD20      14 598
SØMNABREISAND VELFORENING
SØMNASØMNA SYKKELKLUBB13       2 173
SØMNASØMNA 1 2 3N1          495
SØMNAKVALØY VEL12       6 393
SØMNABERG VELFORENING10       5 585
SØMNANORDSTRØMMEN OG VELFJORD
SØMNALIDARENDES VENNER7       4 042
SØMNASØMNA AKTIVITETSSENTER
SØMNAMENTAL HELSE UNGDOM SØMNA11       4 033
SØMNAFOLK I LANGÅSEN4       1 175
SØMNAKVINNENETTVERKET NOOR SØR-HELGELAND1          309
SØMNALYSINGEN UL11       7 073
SØMNAPSORIASIS OG EKSEMFORBUNDET NORDLAND6       1 929
SØMNASØMNA IDRETTSLAG224      83 668
SØMNAVIKSJØEN BÅTFORENING23       7 927
SØMNABERG SMÅBÅTLAG18       7 320
SØMNASØMNA JEGER OG FISKERFORENING37      13 454
SØMNALHL SØMNA28      11 663
SØMNASØMNA HORNMUSIKK41      16 874
SØMNASØMNA SKOLEKORPS16       2 755
SØMNASUND FORSAMLINGSHUS21       8 904
SØMNASØMNA HUSFLIDSLAG17       5 263
SØMNATRÆLNES  ETS VEL17       7 021
SØMNASØMNA BLANDAKOR10       3 289
SØMNASØMNAPALETTEN12       4 033
SØMNASØMNA SANITETSFORENING10       2 107
SØMNATRÆLNES MANNSKOR25      10 544
SØMNASØMNA KFUK KFUM SPEIDERE16      15 020
SØMNAGALTEBUKTA CARAVANFORENING18      12 369
SØMNAU L FRAM17       6 110
SØMNADALBOTN VEL13       4 793
SØMNASOMMARDAGAN I SØMNA2          580
VEGAMENTAL HELSE VEGA5       6 691
VEGAVEGA SKOLEMUSIKK105      45 155
VEGATEATER FOLK
VEGABREMSTEIN FYRS VENNER6       2 199
VEGAHOLMVATNETS VENNER5          460
VEGARØRØIEN MARITIME FORENING4          436
VEGAI L VEGA219      87 133
VEGANES HOLAND GRENDELAG6          760
VEGAIGERØY HAVNEFORENING6       2 609
VEGAVEGA SONGLAG26      10 049
VEGAL.H.L VEGA28       9 738
VEGAVEGAØYANS VENNER7       4 708
VEGAVEGA RØDE KORS47      21 097
VEGAVEGA KYSTLAG31      27 286
VEGAVEGA HORNMUSIKK21      49 475
VEGAVEGA BRIDGEKLUBB9       6 242
VEGAU/L SKOGHOLT36      35 200
VEVELSTADELDREBØLGEN, VEVELSTAD4       1 262
VEVELSTADVEVELSTAD IDRETTSLAG52      18 352
VEVELSTADUL ENIGHET6       6 746
VEVELSTADVEVELSTAD HISTORIELAG1          179
VEVELSTADHØYHOLM GRENDEHUS6       1 667
VEVELSTADVEVELSTAD SANGKOR8       4 454
VEVELSTADVEVELSTAD MUSIKKORPS26      23 899
VEVELSTADKILVÅGEN VEL38      14 916
VEVELSTADVISTO IDRETTSLAG4          454
VEVELSTADUNGDOMSLAGET FREMS ITT45      39 498
VEVELSTADSTOKKA GRENDELAG20       7 658
VEVELSTADHAMNØENS UNGDOMSLAG47      21 391
VEVELSTADVISTEN SKYTTERLAG12       1 628
VEVELSTADVEVELSTAD HUSFLIDSLAG9       6 995
VEVELSTADVEVELSTAD HELSELAG11      10 763
VEVELSTADHØIVIK BÅTFORENING6       2 878
VEVELSTADHRAPPUR ISLANDSHESTKLUBB20       7 990