Young boys vant årets julefutsal i Bindal

Nyheter

Arrangørene Elling Mikalsen Bøkestad, Simon Nygård Kveinå, Martine Kveinen Thomassen og Tor Helge Kveinå oppsummerer årets julefutsal i Bindal slik:

- 8 lag og 37 spillere deltok. 22 kamper og 117 mål. Ingen utvisninger, advarsler eller straffespark. Ett overtråkk og et uhell/takling som skapte litt dramatikk. Mange flotte mål, godt spill og gode redninger. Eksemplarisk oppførsel på spillerne, god dømming og et sekretariat og fotograf som stiller opp bestandig. Takk for innsatsen og velkommen tilbake i 2019.

Young Boys vant turneringen etter 2-0-seier over Oldboy Crushers i finalen.



Resultater og statistikk:

1. plass Young Boys

2. plass Oldboy Crushers

3. plass Kvin park Rangers

4.plass Bindal Old boys

5. plass Classic VI

5. plass Tikka MoSalah

7. plass Brødskive og Lampe

7. plass Kjella IL

Beste spiller: Sevald Bøkestad Andreassen.

Beste mål: Mats Skarstad

Beste redning/keeper: Lars Petter Wassås Kveinå.

Toppscorer: Elling Mikalsen Bøkestad, Noah Aarmo og David Vikestad med 9 mål.