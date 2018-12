Bør det være felles fyrverkeri i Brønnøysund?

Nyheter

Flere byer og tettsteder i Norge, som Sandnessjøen, har de siste årene gått over til en ordning med fyrverkeriforbud i sentrum til fordel for et fellesfyrverkeri for hele byen.

Sandnessjøen framskynder fellesfyrverkeriet med en dag – Enten var det å avlyse, eller å framskynde det med en dag, sier pyrotekniker Tom Gjerstad.

Brannsjef Geir Johan Hanssen i Brønnøy mener dette er en god idé også for Brønnøysund. Han mener dette kan skape en ny sosial fellesarena for byen og samtidig redusere risikoen med fyrverkeri.

Bør det være slik i Brønnøysund også?