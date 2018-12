Slik får du en tryggere nyttårsfeiring:

Nyheter

Fyrverkeri forårsaker hvert år alvorlige personskader. For nyttårsaften i fjor ble det registrert 56 uhell med fyrverkeri. De alvorligste øyenskadene kom i forbindelse med bruk av effektbatteri, som i to tilfeller gikk av eller eksploderte i samme øyeblikk som lunta ble tent, framfår det av en pressemeldig fra Tryg Forsikring.

– I forbindelse med nyttårsfeiringen i fjor ble det innrapportert ni øyenskader ved landets sykehus. Tre av disse var alvorlige og en måtte fjerne øyet. Ingen av de skadde brukte beskyttelsesbriller. Ved bruk av fyrverkeri og stjerneskudd henstiller vi derfor til alle å bruke beskyttelsesbriller. De kan i praksis redde synet ditt hvis uhellet er ute, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Flest skader i Hordaland og Østfold

Tallene og oppsummeringen fra fjorårets nyttårsfeiring er innhentet av Tryg fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. Her kommer det også frem at det skjedde flest ulykker i Hordaland og Østfold. Ti av de skadde var under 18 år, og totalt ble det registrert 43 personskader.

– Det er betenkelig at så mange av de som fikk personskade i fjor var under 18 år. Dette til tross for at det er 18 års aldersgrense for kjøp og bruk av fyrverkeri. Alle, både den som skal avfyre fyrverkeriet og de som ser på, bør bruke beskyttelsesbriller. Også ved bruk av stjerneskudd er det viktig å bruke beskyttelsesbriller, slik at barna ikke får gnister i øynene, sier Brandeggen.

Alkohol og fyrverkeri en farlig cocktail

Av den videre oppsummeringen kommer det frem at en gutt ble skadet av stjerneskudd, en annen ble truffet av et grisehyl som spratt opp i øyet, mens en tredje gutt plukket opp fyrverkeri fra bakken som så eksploderte.

Tidligere undersøkelser tyder på at de fleste personskadene skjer idet folk tenner på fyrverkeri i alkoholpåvirket tilstand.

– Kombinasjonen av alkohol og fyrverkeri er en livsfarlig cocktail. Hvert eneste år ser vi et hopp i skadestatistikken ved årsskiftet, særlig ved brann- og personskader. Vi ville fått langt færre fyrverkeriskader på personer og eiendeler dersom folk var mer oppmerksom på hvor farlig fyrverkeri egentlig når man er beruset. Fyrer du opp monsterbatteriet ditt bør du være edru, sier Brandeggen.

Andelen skadede kvinner øker

Det ble rapportert om minst 15 uhell med effektbatteri på nyttårsaften i fjor. I løpet av de siste fem årene er det til sammen rapportert om flest uhell med fyrverkeri i Hordaland (45), Oslo (42) og Rogaland (30). Fylkene med færrest uhell er Sogn og Fjordane, Trøndelag, Finnmark og Troms.

Det var i fjor 37 prosent kvinner som ble skadet. Andelen kvinner som skades er økende. 23 prosent av de skadede var under 18 år, mens andelen skadede over 30 år er økende.

– Selv om det er dystre tall opplever vi også en positiv utvikling i at antall skadde er mindre enn for kun få år siden. Flere og flere ser ut til å ta sikkerheten på alvor og bruker beskyttelsesbriller for å unngå å få fyrverkeri eller stjerneskudd på avveie i øynene, sier han.

Rydd opp restene med en gang

Fyrverkeri er eksplosiver og selv små mengder er nok til å gi livsvarige skader.

Det er forbudt å overlate fyrverkeri til mindreårige.

– Husk at det er de voksnes ansvar å sørge for at barn og unge holder trygg avstand under oppskyting av fyrverkeri. Og ikke glem å rydde. Mange barn finner rester av fyrverkeri første nyttårsdag. Husk derfor å rydde opp etter deg hvis du har skutt opp fyrverkeri, slik at ingen skader seg på det du har latt ligge igjen, sier Brandeggen.

Slik får du en tryggere nyttårsfeiring:

Ha nok beskyttelsesbriller til alle og se til at alle bruker de.

Forbered fyrverkerioppskytingen i god tid mens det ennå er lyst ute.

Les bruksanvisningen nøye før bruk.

Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadd.

Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte.

Bøy deg aldri over antent fyrverkeri.

Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk.

Hold god avstand fra oppskytingen.

Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen.

Kommunen kan innføre lokale bestemmelser om bruk av fyrverkeri. Som regel er det forbudt å bruke fyrverkeri på andre dager enn nyttårsaften mellom kl. 18 og 02.

Mange barn leter etter rester av fyrverkeri første nyttårsdag. Husk derfor å rydde opp etter deg hvis du har skutt opp fyrverkeri, slik at ingen kan skade seg på de i ettertid.