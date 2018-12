Kirkens SOS får flere telefoner om relasjonsutfordringer

Nyheter

De skriftlige tjenestene, soschat.no og SOS-melding har større pågang enn tidligere, men Kirkens SOS sin telefontjeneste er fortsatt størst, med hele 2697 besvarte samtaler fra om med 22. til og med 27. desember i år. Likevel,

– Vi ser at stadig flere tar kontakt via våre skriftlige tjenester, derfor gleder vi oss over å se at vi i år har klart å besvare enda flere av disse samtalene, sier generalsekretær i Kirkens SOS, Leif Jarle Theis.

Kirkens SOS Kirkens SOS besvarer nærmere 200 000 samtaler hvert år og er landets største døgnåpne krisetjeneste.

Kirkens SOS tilbyr fortrolige samtaler med et medmenneske. Den som tar kontakt er anonym og de som besvarer henvendelsene har taushetsplikt.

Kirkens SOS søker å gi håp til mennesker i krise og er et selvmordsforebyggende lavterskeltilbud.

Flere på chat

Sammenliknet med i fjor har antall besvarte samtaler på soschat.no økt fra 126 til 178 og på SOS-melding har antallet steget fra 89 til 155 i samme periode.

- Vi har besvart over 40 prosent flere samtaler på chatten og over 70 prosent flere på meldingstjenesten sammenliknet med i fjor, bekrefter Theis. Han legger til at det i hovedsak skyldes økt bemanning og at det er jobbet målrettet med markedsføring av soschat.no gjennom store deler av 2018.

Flere prater om relasjonsutfordringer

- De aller fleste som tar kontakt forteller om stor ensomhet og psykiske problemer, og så har vi sett en økning i samtaler som handler om relasjonsutfordringer nå i høytiden, sier Theis.

Kanskje ikke så rart? Julen er en tid der det forventes at familien samles. Det kan by på problemer for både dem som har en familie å forholde seg til og føler at det er utfordrende, og dem som ikke har en familie og derfor kjenner ekstra på ensomheten, skriver Kirkens SOS.