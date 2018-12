TD på Kaia blir en del av Torghatten-konsernet

Nyheter

Konsernet har kjøpt alle aksjene i TD på Kaia, med virkning fra 01.01.2019.

Selger seg ut

Eier og daglig leder Jan Reidar Dybos er ifølge partenes pressemelding fornøyd med inngått avtale.

- Torghatten ASA er et solid selskap, som går inn på eiersiden i TD på Kaia. Av personlige årsaker har jeg ett ønske om å gå ut av driften og eiersiden. Da jeg tok beslutningen om å selge selskapet var det viktig for meg å vite at TD på Kaia og de ansatte ville bli ivaretatt på en god måte, og jeg er glad for at Torghatten ASA nå overtar selskapet som har vært i familien i mange år, sier han.

Søker ny leder

Torghatten ASA ser frem til at TD på Kaia vil fortsette i samme drakt som tidligere og er i ferd med å finne en ny daglig leder av selskapet.

- Torghatten ASA har leid ut lokaler til TD på Kaia i mange år, og vi har vært meget fornøyd med eier og hvordan driften har vært utført. Vi ser frem til å videreføre det gode arbeidet som har blitt gjort i selskapet. Kundene vil ikke merke endringene på eiersiden i stor grad, da vi ønsker å fortsette med konseptet som er utarbeidet over mange år, sier konsernsjef Brynjar Forbergskog.

Svakere driftsresultat

TD på kaia omsatte for 9,3 millioner kroner i 2017 og fikk et driftsresultat på 249.000 kroner. Selskapet har hatt noe fallende driftsresultat fra årene 2005 til og med 2008, da overskuddet var på over en million kroner hver år, men TD på Kaia har levert positivt driftsresultat i alle år.