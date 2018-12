Nyheter

I løpet av natt til julaften hadde snøen lavet ned og laget et hvitt teppe over store deler av Sør-Helgeland. Tidlig på morgenen slo det om til mildvær og brøytebilene jobbet på spreng for å få slapset av veiene.

Meteorologisk institutt melder på yr.no om mildvær hele romjula på Sør-Helgeland.

I Brønnøysund vil temperaturen ligge på rundt to varmegrader og fra klokken 15.00 i dag vil det komme regn og sludd frem til midt på natten. Første juledag blir det oppholdsvær i Brønnøysund, men temperatur opp i fem plussgrader og midt på dagen blir det frisk bris fra vest-nordvest på ti meter i sekundet. Resten av romjula fortsetter de milde temperaturene og det skal regne mye helt frem til søndag. Da blir det oppholdsvær noen timer før det på nyttårsaften melder regn og sludd hele dagen.

På Vega er det også mildt i dag og på julekvelden melder det null grader og regn med svak vind. Dette kan gi vanskelige kjøreforhold på veiene. Også her blir det oppholdsvær første juledag, men midt på dagen kan det blåse opp i liten kuling fra vest-nordvest med 13 meter i sekundet. Det skal regne hele romjula fra midt på dagen onsdag til søndag morgen. Nyttårsaften blir det frisk bris fra nordvest og regn.

På Vevelstad er det også mildt i romjula med frisk bris tirsdag med 10 meter i sekunder fra vest-nordvest. Fra onsdag ettermiddag vil det regne helt frem til søndag morgen og nyttårsaften byr på milde temperaturer, men med regn og laber bris med 7 meter i sekunder fra nord-nordvest.

Også i Sømna kommer det mye nedbør i romjula. Tirsdag kan det blåse opp i liten kuling på 11 meter i sekunder fra vest-nordvest. Nyttårsaften blir det regn hele dagen og dette fortsetter inn i årets første dag.

På Terråk blir det sludd julaften og første juledag vil det blåse opp i liten kuling midt på dagen med 12 meter i sekunder fra vest-nordvest. I likhet med resten av Sør-Helgeland blir det mye regn hele romjula og inn i januar. Det samme er tilfellet på Bindalseidet, men her ventes det ikke liten kuling første juledag, men frisk bris fra vest-nordvest.