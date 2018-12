Tradisjonene står sterkt i julen, særlig når det gjelder mat

Nyheter

I desember vil vi handle mat, drikke og andre dagligvarer for nesten 25 milliarder kroner. Desember er den store matmåneden.

– Ifølge våre prognoser kommer hver nordmann til å handle matvarer for i snitt 4.700 krone ri desember. Det er 20 prosent høyere enn ellers i året, sier Ingvill Størksen som er direktør for Virke dagligvare i en pressemelding.

Hun sier videre at nordmenn stort sett holder seg til tradisjonsmaten på julaften, og ribbe er middagen som står sterkest selv om pinnekjøtt begynner å ta innpå.

– Til dessert er det riskrem som er den mest populære desserten. Samtidig viser tall fra Opplysningskontoret for frukt og grønt at de unge gjerne ønsker en litt lettere dessert, for eksempel fruktsalat som avslutning på et tungt måltid.

Ifølge Virke eksperimenterer vi mer resten av romjula. Lutefisk har blitt mer populært og det blir flere vegetar-alternativer.

– Viljen til å eksperimentere med den klassiske julematen er imidlertid større når man inviterer til festbord ellers i julen. Etterspørselen etter spennende oppskrifter øker, og nordmenn gir ribben følge med spennende og smakfullt krydder, sier Størkesen.