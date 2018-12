Sponser julekurver fulle av mat

Nyheter

I år, som i fjor, har rusbrukerne som er tilknyttet den kommunale Rus- og psykiatritjenesten i Brønnøy fått utdelt en julekurv full av mat og godsaker sponset av lokalt næringsliv. Dette har kommet i stand i regi av Frelsesarmeens samarbeid med Rustjenesten. I spissen for dette står Bodil og Helge Østergreen, som har et varmt hjerte for denne brukergruppa.

– I år var det 34 kurver som gikk ut til brukerne, til stor glede og dyp takknemlighet. I tillegg bidro Frelsesarmeen med julegaver til 16 barn av brukerene, skriver ruskonsulent Anita Bøygard i en pressemelding.

Tradisjonen tro står Frelsesarmeen med julegryta si på Havnesenteret, og dette er blant annet noe av hva pengene går til.

Tidligere i år ble det også arrangert en tur med brukerne til Vega og Havhotellet, det Jon Aga med familie spanderte lunsj, og nå før jul ble det arrangert julebord med lunsj på Hildurs Urterarium, også dette betalt av Frelsesarmeen.

– Brukerene, og vi som til daglig jobber i rusfeltet, ser hvor uendelig mye dette betyr. Tusen takk til alle som støtter Frelsesarmeen og julegryta, skriver Bøygard.