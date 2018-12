Person til sykehus etter husbrann på Vega

Nyheter

Olav Anton Marken i brannvesenet på Vega var utrykningsleder i natt da det ble varslet om brann i en enebolig på Nes.

– Vi fikk melding klokken 01.24 i natt. Det var tilløp til brann i en bod eller lager i kjelleren på huset. En av beboerne hadde tømt et pulverapparat og stengt døra. Dette begrenset brannutviklingen så mye at vi hadde mulighet til å slukke før det ble overtenning. Det som ble gjort av beboeren var avgjørende for at vi klarte å berge huset, roser Marken.

I eneboligen bor et pensjonert ektepar. Den ene av dem ble sendt til sykehus etter å ha pustet inn røyk. Politiet skriver på Twitter at saken etterforskes.

– Det ble etter hvert stor røykutvikling og huset fyltes med røyk før vi fikk kontroll. Det som er vanlig nå er at et firma tar seg av nedvasking for huset er røykskadet, sier Olav Anton Marken.