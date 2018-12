Yr skifter symboler

Nyheter

NRK og Meteorologisk institutts værvarseltjeneste Yr.no endrer fra i dag av sine symboler. Målet er å vise alvorlighetsgraden av varselet tydeligere.

Yr innfører dermed en fargekoding der alvorlighetsgraden skaleres i gult, oransje og rødt.

- Dette har vi gjort for å gjøre det meir tydelig hva slags farevarsel som er sendt ut, seier Yr-redaktør Ingrid Støver Jensen til eget nettsted.

De nye fargene på farenivåene beskrives slik:

Gul: Tilsvarer det som til nå er blitt kalt OBS-varsel.

Moderat farlig situasjon. Det kan bli skader lokalt, strømbrudd kan skje og vinden kan gjøre det farlig i fjellet.

Oransje: Oransje nivå betyr stor fare og noe som ikke skjer ofte.

Været kan føre til alvorlige konsekvenser. Konsekvensene blir store for mange. Reell fare for at liv og verdier kan gå tapt.

Rødt: Dette er en svært sjelden situasjon med ekstrem fare.

Fare for at liv går tapt og store ødeleggelser. Det frarådes å ferdes i områder med rødt farenivå.