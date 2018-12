Helgelandssykehusets brukerutvalg lover å jobbe for alle innbyggerne på Helgeland

Nyheter

Brukerutvalget i Helgelandssykehuset består av syv personer som uttaler seg på vegne av sykehusets brukere. Utvalget sendte mandag ut en pressemelding der det opplyses at de har fått framlagt den eksterne ressursgruppens foreløpige rapport og anbefaling om ett sykehus på Mo, og at de vil bruke tiden fram til 1. mars på en gjennomgang av rapporten. Dette for å utarbeide en høringsuttalelse til Helgelandssykehuset.

- Vi oppfordrer også brukere som selv ikke sender inn høringsuttalelse til å komme med innspill til oss, skriver gruppa i pressemeldingen.

Det opplyses at brukerutvalgets har følgende mandat:

Brukerutvalget er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør for helseforetaket.

Brukerutvalget er et bindeledd mellom brukere, styret og administrerende direktør for helseforetaket og skal gjennom sin funksjon sørge for at brukernes interesser på en saklig måte blir drøftet og fulgt opp.

Noen av arbeidsoppgavene for brukerutvalget er beskrevet slik:

Fremme saker av betydning for brukere, pasienter og pårørende. Arbeide for styrket brukermedvirkning.

Arbeide for gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, etnisk opprinnelse, bosted og sykdom/diagnose.

Brukerutvalget skal også bidra i arbeidet med forbedring av brukernes tilbud i Helgelandssykehuset, eksempelvis gjennom kvalitetsutvalg og prosjekter som omfatter endringer av fysisk miljø og/eller endring i pasienttilbudet.

- Det er med disse føringene i bunnen at brukerutvalget skal utarbeide sin høringsuttalelse. Brukerutvalget skal kun på ett område prøve å påvirke samfunnsbygging, og det er ved å jobbe for at alle innbyggerne på Helgeland får et best mulig sykehus/helsetilbud, skriver brukeutvalget i pressemeldingen.

Utvalget håper mange benytter muligheten til å komme med høringsuttalelse.

- Dette slik at administrerende direktør og styret får et best mulig grunnlag for å ta sine beslutninger som vi har stor tro på skal bli til det beste for alle brukerne på Helgeland. De som vil fremme sine innspill til brukerutvalget kan ta direkte kontakt med leder Anne Lise Brygfjeld eller nestleder Per Hansen.

Brukerutvalget består av følgende medlemmer:

Anne Lise Brygfjeld, SAFO, NFU – leder

Per Hansen, FFO Mental Helse Vefsn - nestleder

Rigmor Røberg, Kreftforeningen - medlem

Åse Irene Wroldsen, FFO - Nesna HLF - medlem

Einar Moen, Eldrerådet - medlem

Tove Linder Aspen, LMS - Landsforbundet mot stoffmisbruk - medlem

Ellen Sara Sparrok Larsen, Sijti Jarnge - samisk - medlem

BAnett har spurt Helgelandssykehuset hvor de sju medlemmene i brukerutvalget kommer fra, men får opplyst at sykehuset ikke har oversikt over dette. Leder og nestleder i gruppa har bostedsadresse i henholdsvis Korgen og Vefsn. Einar Moen fra Vega representerer eldrerådet i brukerutvalget, og er - så vidt avisen greier å se - det eneste medlemmet i utvalget fra kommunene på Ytre Helgeland og Sør-Helgeland.