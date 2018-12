Bortehelg for seniorlagene i håndball

Nyheter

BILs herrelag møter Charlottenlund 2 og Sverresborg 2, som ligger på henholdsvis første- og tredjeplass i 3. divisjon menn i TrønderEnergi-Serien. BIL står med ett poeng etter ni spilte kamper, ligger på elllevte plass og er nederst på tabellen. Nedrykk er dog ikke aktuelt, da Skogn 2 og Klæbu har trukket seg.

Lettere motstand

Våre lokale damelag i 4. divisjon Kvinner, TrønderEnergi-Serien har tilsynelatende mer overkommelig motstand.

BIL sitt damelag, som ligger på syvendeplass, tar turen til Mo i Rana og Mosjøen for kamper mot Rana/Bossmo & Yttern, som ligger på tredjeplass, og Mosjøen HK, som ligger på femteplass. Ettmålstap, 17-18 og uavgjort, 24-24 i høstens hjemmekamper, tilsier to jevne og spennende oppgjør for Christina Brekk & Co.

Sømna til Trøndelag

Sømna sitt damelag med Kamilla Hass i spissen skal spille mot Kolvereid og Rørvik. Sømna har ikke møtt disse lagene tidligere denne seongen, men tradisjonelt sett, så er Sømna på høyde med Kolvereid og står i tillegg likt med samme antall poeng. Sømna er på åttendeplass med færre kamper og bedre målforskjell enn Kolvereid som er plassert på niende og sisteplass. Rørvik, som ligger på fjerdeplass, blir nok en tøffere nøtt å knekke, men ballen er rund og da kan alt skje. Stjørdal HK har trukket sitt damelag.

Aldersbestemte lag

I helgen er det i tillegg stor aktivitet blant jente- og guttelagene fra Brønnøysund og Sømna. De unge og håpefulle spiller kamper i henholdsvis Rørvik, Sømna, Sandnessjøen og Mosjøen.