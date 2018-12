Én av fire offentlig ansatte sier de har opplevd at ytringsfriheten begrenses

Nyheter

Bladet utgis av Fagforbundet, og undersøkelsen blant de offentlige ansatte viser blant annet følgende:

* 15 prosent har opplevd å få reaksjoner etter å ha brukt ytringsfriheten som ansatt. 72 prosent har ikke fått det.

* 68 prosent opplever at det ikke er aksept for at de kan kritisere kommunen de jobber for på facebook eller i media.

* 24 prosent oppgir at det er lite/svært lite rom for ytring om sin egen arbeidsplass og fagområde, mens 31 prosent oppgir at det er stort/svært stort rom for dettte.

Kunnskapsmangel

- Undersøkelsen avdekker kunskapsmangel. Tallene tyder også på at ledelsen rundt om i kommuner og offentlige etater sender ut signaler om at de ansattes ytringsfrihet er langt mer begrenset enn den faktisk er. Uttaler du deg på vegne av deg selv som fagperson, er det svært mye du kan si offentlig uten at sjefer kan nekte deg det, sier høyesterettsadvokat Jon Wessel-Aas til Fagbladet.

Han har utgitt flere bøker om ytringsfrihet og sier det er grunnlovsstridig om en skole eller et sykehjem sier at all kritikk må tas internt. Wessel-Aas påpeker samtidig at dette gjelder systemkritikk, ikke interne personkonflikter. Retten gjelder offentlig ansatte og ansatte i privat virksomhet som leverer tjenester til det offentlige - når kritikken angår den delen av virksomheten som leverer til det offtentlige.

Minister tok opp saken i brev

I 2016 sendte daværende kommunalminister Jan Tore Sanner et brev til kommunene hvor han ba dem legge til rette for ytringsfrihet blant sine ansatte.

«Det er viktig å skape et arbeidsmiljø hvor de ansatte føler de kan ytre seg. Kommunene bør sette seg mål om å ha en ytringskultur i kommunen, der ansatte i kommunen kan bruke ytringsfriheten sin. De ansatte i kommunene sitter på viktig kunnskap og har informasjon som kan bedre både samfunnsdebatten og kvaliteten på tjenestene.», skrev Sanner.

Bekreftet i Brønnøy

Også i Brønnøy har saken vært et tema. Da rådmann Pål Trælvik beklaget sin slengkommentar til en tillitsvalgt i juni i år skrev han at han helst så at uoverstemmelser i kommunen ble søkt løst i møter og samtaler fremfor i mediene, men Trælvik presiserte også følgende:

"Selvfølgelig har alle rett til ytring. Paragraf 100 i grunnloven statuerer dette helt tydelig, og vi legger selvfølgelig verken bånd på enkeltindivider eller avdelinger hva gjelder ytringer. Vi har nettopp vedtatt noen retningslinjer for bruk av sosiale medier, men også her poengteres ytringsfriheten!"

