Nå er Naimak takket av som veisjef i Nordland

9. januar i år ble det kjent at han ga seg som regionveisjef i Statens vegvesen, og i juni ble det klart at pensjonisten får Turid Stubø Johnsen som foreløpig arvtaker, siden man arbeider med regionene i Statens vegvesen.

– Torbjørn Naimak har vært en bauta gjennom sine 44 år i Statens vegvesen. Engasjert, faglig sterk, løsningsorientert og aktiv. Få har satt slike fotspor etter seg – både faglig og mer fysisk ute der vegene bygges, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen ifølge en pressemelding fra Vegvesenen.

Naimak har vært regionveisjef i 15 år.

– Da jeg begynte i 1974, ble 60 personer drept i trafikken i Nord-Norge. Da jeg overtok som regionvegsjef i 2003 var det 30, mens 11 har mistet livet i 2018. Det er selvfølgelig 11 for mange, men utviklingen viser at vi har lykkes gjennom et systematisk faglig arbeid og bredt samarbeid, sier Torbjørn Naimak ifølge pressemeldingen.