Ba kirken stenge etter selvmord i Brønnøysund

Nyheter

Det kommer frem i en reportasje NRK publiserer lørdag.

NRK omtaler sommeren 2016, da to ungdommer tok sine liv i Brønnøysund, og bringer intervju med venner, etterlatte og fagpersonell som arbeidet med sakene.

Ifølge statsakanalen følte lærere og forledre avmakt, og var usikre på hvordan de skulle hjelpe sine egne. På et tidspunkt skal ansatte i kommunen ha blitt så bekymret at de ba kirken om å stenge dørene, i et forsøk på å avrunde alle markeringene etter selvmordene. Motivet er å gjenvinne kontroll over følelsene som herjer, og at det ikke skal skje flere selvmord, skriver NRK.

– Det ble bare flere og flere markeringer. Vi fikk råd fra profesjonelle om å sørge for at det ikke skjedde en romantisering av selvmord. Vi var nødt til å prøve å få kontroll over situasjonen, sier Sturla Ditlefsen som er overordnet leder for Brønnøy kommunes kriseteam til NRK.