Nå har nissen på Trælnes snart sovet lenge nok

Nyheter

Lørdag arrangerer Trælnes Krets Vel sin tradisjonsrike "nissevekking" på Trælnes. Arrangementet er gjennomført årlig siden 2005 og handler i korte trekk om at barn inviteres inn for å lete opp - og deretter vekke - selveste julenissen.

Leder i Trælnes Krets Vel Reidun Sletten forteller at det lages egne ruter for barna og at søket starter i skumringstimen. Resultat etter søket er rimelig sikkert.

- På Trælnes kommer nissen hvert år, vi finner han som regel et eller annet sted. Etter at han er vekket opp så blir det nissegrøt på velforeningshuset etterpå. Det er et enkelt opplegg, men spennende for ungene. Vi håper mange barn og voksne kommer og hjelper oss med å spore opp nissen og få i han litt nissegrøt, sier Sletten.

Arrangementet har vært populært for kretsens yngste - samt en god del unger fra bygdene rundt - siden starten. Sletten har et par påminnere til de som har lyst til å være med på letaksjonen.

- Ta med hodelykt eller lignende. Dette skjer i skumringen, så det er mørkt. Det er også mange som kler seg ut i nisseklær, sier Sletten.