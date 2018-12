Næringsministeren sa 17 ganger at Altinn skal være i Brønnøysund

Nyheter

Som kjent vurderer regjeringen om Altinn fortsatt skal ligge under Brønnøysundregistrene eller om Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal overta ansvaret.

Næringsministeren har bekreftet at begge deler er et alternativ. I et intervju med NRK denne uken gjorde Torbjørn Røe Isaksen sitt beste for å dempe usikkerheten som nå hersker på Brønnøysundregistrene.

- Altinn skal ligge i Brønnøysund, gjentok han 17 ganger i løpet av et 10 minutters intervju onsdag.

Ifølge NRK sa han blant annet følgende:

– Dette er ikke en diskusjon om å flytte Altinn vekk.

– Det er feil at regjeringen ønsker å flytte arbeidsplasser vekk fra Brønnøysund.

– Det vil være veldig dumt å forsøke å flytte Altinn til et annet sted i landet.

– Jeg sier det helt klart og utvetydig. Altinn skal ligge i Brønnøysund, punktum. Jeg vet ikke hvor mye tydeligere jeg kan si det.

Tidligere har ministeren sagt til Brønnøysunds Avis at hovedaktiviteten til Altinn skal være i Brønnøysund, uavhengig av hvilken ny organisering regjeringen eventuelt vedtar.

Ministeren sier at Altinn inn under Difi er et alternativ – Et av flere alternativer er å flytte Altinn under Difi, sier Torbjørn Røe Isaksen.

