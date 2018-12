I fremtiden trenger du ikke å kildesortere

Nyheter

Under tirsdagens møte i formannskapet i Brønnøy ble det orientert om representantskapsmøtet i Shmil.

Der fortalte ordfører Johnny Hanssen blant annet om at Shmil over tid vil investere i roboter som kan stå for sorteringen av søppelet.

– Roboten kan sortere rustrfrie og vanlige spiker, impregnerte materialet og vanlige. To robotarmer kunne sortere alt søppelet Shmil har på to og en halv time. Det er helt fantastisk, sa han.

Roboten han snakker om er fra et finsk selskap, Zenrobotics, og hos et avfallsselskap i Malmø er den gitt navnet Carl-Robot.

– Den observerer avfallet og lager sin egen algoritme, dere bør se filmen Matrix for å skjønne dette, sa Rainer Rehn fra ZenRobotics da han presenterte konseptet på Avfallskonferansen i Kristiansand i juni ifølge Kretslopet.no.

Rådmann Pål Trælvik oppsummerer det slik:

– I fremtiden får vi ikke sortere søppelet selv, det vil maskinen gjøre, fortalte han formannskapet.