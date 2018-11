Tekniske problemer på Brønnøy kino

Nyheter

Torsdag kveld skulle Brønnøy kino vise barnefilmen "Grinchen" klokken 18, men den visningen ble det dessverre ikke noe av. Både den og "Bohemian Rhapsody" senere samme kveld måtte avlyses grunnet teknisk feil.

Brønnøy kino skriver på sin facebookside samme kveld at de har teknikere på plass for å se på saken.

- Vi beklager det inntrufne, men tekniske feil får vi dessverre ikke gardert oss 100 prosent imot, skriver kinosjef John-Andreas Lorentzen.

Fredag morgen gir han følgende statusrapport:

- Vi har fått en elektrisk feil på noe av støtteutstyret til kinomaskinen, noe som gjør at vi ikke fikk igang alt av utstyr som kreves for å kjøre film. Det jobbes fortsatt for å finne feilen, og for å få dette utbedret. I mellomtiden har man fått laget en nødløsning, slik at vi bør få kjørt resten av ukens program uten problemer. De forestillingene som ble avlyst i går kveld, skal vi forsøke å få satt opp på nytt igjen så snart det lar seg gjøre i tiden fremover. Mer info om tidspunkt på dette vil komme på vår facebookside når jeg er tilbake på kontoret mandag.