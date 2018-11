Stortingsrepresentant kalte Ola Elvestuen «Ulvestuen»

Nyheter

«Trygve moser Ulvestuens forståelsen av virkeligheten.»

Det skriver stortingsrepresentant Siv Mossleth på sin facebook-profil onsdag, ledsaget av et bilde av klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og med Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

Hun fortsetter innlegget med å gi uttrykk for at Elvestuen ikke ser problemet med rovdyrforvaltningen.

«Ministeren ser ikke problemet, men det gjør de 150 ordførerne som har skrevet under på at forvaltningen tar for mye hensyn til rovdyr. Dette går ut over beitenæringer og andre næringer i områdene som blir berørt. De mener Stortingets rovvilt-forlik ikke følges opp», skriver hun.

– Fort gjort å skrive ulv

– Siv Mossleth, hvorfor kaller du Ola Elvestuen «Ulvestuen»?

– Det er fort gjort å skrive Ulv i stedet for Elv når han har ulv og annet rovvilt som mål nummer en. Ministeren har en helt annen virkelighetsforståelse enn både Stortinget som inngikk rovviltforliket og de 150 ordførerne som ber om at forliket må følges opp. Ministeren forholder seg ikke til den todelte målsettinga, rovvilt er hovedmålet, da blir automatisk beitedyr et underordnet mål, svarer representanten til BAnett.

Stilte spørsmål

12. april stilte Siv Mossleth for øvrig følgende spørsmål til landbruks- og matministeren, som ble besvart av Elvestuen:

«Uttak av rovvilt er viktig beredskap for å sikre beitenæringa og dyrevelferd hos beitedyr. Uttak av rovvilt med helikopter er en nødvendig del av uttaksberedskapen når et vanskelig og lite smidig regelverk forhindrer effektivt uttak av rovvilt. Helikopteruttak forutsetter gode forhold, og det er ofte slik at gode forhold for helikopteruttak i områder med stort skadepotensial ikke benyttes, fordi kapasiteten på personell og materiell er for liten.

Hva vil statsråden gjøre for å øke helikopterberedskapen ved uttak av rovvilt?»

– Tapet av sau halvert

Da svarte Elvestuen blant annet:

– Jeg mener vi har lyktes godt med å redusere tapene av beitedyr i Norge. Siden 2013 er tapet av sau til rovvilt nesten halvert og tapet av tamrein redusert med en fjerdedel, dette samtidig som antall sau på utmarksbeite har økt. Samtidig har vi en situasjon der bestanden av gaupe, jerv og bjørn ligger under bestandsmålene. For jerv gjelder dette etter hiuttak. Kongeørnbestanden er godt innenfor bestandsmålet, mens ulvebestanden er over bestandsmålet.