Lee er ny kokk på Toft

Nyheter

Lee Villano har akseptert et tilbud om å drive restaurantvirksomheten i Norsk Havbrukssenter AS på Toft, og vil tiltre stillingen 1. februar 2019, melder Havbrukssenteret.

Kommer fra Kred

Villano er 32 år, og opprinnelig fra Australia, men har de siste tre årene bodd i Brønnøysund. Han kommer fra stillingen som kjøkkensjef ved Kred, har jobbet i restaurantbransjen i tolv år, og drevet egen restaurant i fire år.

- Styret i Norsk Havbrukssenter Visning er svært glad for at Lee Villano takket ja til tilbudet som driver for restaurantvirksomheten til Havbrukssenteret, og ønsker han velkommen til å lede og videreutvikle denne delen av konsernet , sier styreleder Paul Birger Torgnes.

- Jeg er glad for kunne ta fatt på en ny og interessant jobb med utfordringer og store muligheter, hvor jeg får brukt min erfaring og min kompetanse til å skape et nytt og attraktivt mattilbud til lokalbefolkningen og tilreisende, sier Villano.

Presenteres i januar

Dagens tilbud vil bli utvidet og videreutviklet og det nye konseptet vil bli presentert i løpet av januar 2019.

Norsk Havbrukssenter Visning AS er en del av konsernet Norsk Havbrukssenter og består i dag av kafe/restaurant, turistbutikk, utstilling, visningsanlegg, rorbuer, gjestemarina og bobilparkering.

Norsk Havbrukssenter har det siste årene fått ny selskapsstruktur, der de ulike aktivitetene er skilt ut i egne datterselskap; Visning og Reiseliv, Oppdrett, Forskning og Utvikling samt Eiendom. Konsernet har en årsomsetning på omlag 200 millioner kroner.