Sandnessjøværing får jobb på Stortinget

Tor Arne Morskogen 39 år er tilsatt som politisk rådgiver på Stortinget, melder Høyre i nord. Han er utdannet statsviter og har tidligere vært politiske rådgiver i byrådet i Tromsø og for fylkesrådet i Troms.

Stillingen er nyopprettet og en del av politikkutviklingsteamet til Høyre på Stortinget.

- Stillingen vil ha særlig vekt på Nord-Norge. Det skjer utrolig mye i våre nordligste landsdel, og Høyre har ønsket å sette en ekstra ressurs på å utvikle politikk, følge utviklingen og styrke hele partiets kompetanse i disse spørsmålene. Morskogen har kommunalpolitisk erfaring, noe som er en styrke for stortingssekretariatet inn mot kommunevalget høsten 2019, sier Bård Folke Fredriksen som er sekretariatsnestleder og leder for politisk avdeling for Høyre på Stortinget.