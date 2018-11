Audhild Bang Rande ny fagleder i Sømna

Nyheter

Audhild Bang Rande er tilsatt som fagleder for landbruk og næring i Sømna kommune. Det opplyser kommunen i en pressemelding.

Hun kommer fra stillingen som prosjektleder i Kystriksveien Reiseliv. Tidligere har hun blant annet jobbet som prosjektleder i Sør-Helgeland Regionråd og jordbruks- og næringssjef i Vega kommune. Bang Rande kommer til å ha ansvar for forvaltningsoppgaver på landbruksområdet og strategiske oppgaver innenfor næringsutvikling og næringsstrategi. Hun kommer til å lede arbeidet med kommunens nye strategiske landbruks- og næringsplan.

Rådmann Øystein Johannessen er godt fornøyd med tilsettingen.

«Audhild er et viktig tilskudd til staben vår. Hun har en kompetanse og et nettverk vi drar nytte av. Med tilsettingen av Audhild har vi rekruttert spisskompetanse vi trenger. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med henne og sette fart på næringsarbeidet kommunen skal utvikle videre med et blikk på framtida», uttaler rådmann Øystein Johannessen.