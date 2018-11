Nyheter

Søket ble avsluttet i 17-tida søndag, og er ikke lenger en redningsaksjon.

- På formiddagen ble det funnet noen vrakdeler som kan stamme fra båten på et skjær, og dykkere har søkt i området uten funn. Videre søk vil bli gjort i samråd med politiet, opplyser redningsleder Børge Galta ved HRS, til Helgelands Blad.

Spor på skjær

Søndag 14.50: Politiet mistenker at fritidsbåten med en 56 år gammel mann om bord som ble meldt savnet ved Fensfjorden fredag, har gått på et skjær. Ifølge NRK har letemannskaper funnet et spor på et skjær mellom Fedjefjorden og Fensfjorden.

– Det er noen merker på et skvalpeskjær. Derfor er det litt stor aktivitet der nå, sier politiets innsatsleder Rune Vedeler i Vest politidistrikt.Et skvalpeskjær er et skjær som så vidt er synlig ved lavvann.Vedeler understreker at de foreløpig ikke har andre konkrete spor etter båten eller den savnede 56-åringen.

– Hovedteorien vår er at han er et eller annet sted i dette området. Vi leter etter ham på holmer og skjær, sier innsatslederen.

Søndag 08.00: Søket etter den savnede fritidsbåten fortsetter også i dag med store styrker. HRS er fortsatt interessert i tips fra publikum som kan ha sett et mindre fartøy passere Fensfjorden fra Brosmeosen til Vetegjøgra mellom kl 10 og kl 11 fredag 23. nov. Tlf nr. 51646000.

Letet gjennom natten

Oppdatert lørdag 22.50: Søkene i skjærgården nord for Bergen vil fortsette gjennom natten. Søndag mobiliseres båter og fem fly i søket etter savnede Jan Rydheim fra Sandnessjøen.

Det bekrefter redningsleder Eric Willassen ved hovedredningssentralen overfor Helgelands Blad.

- Vi har i kveld ingen funn, ingen meldinger, ingen tips om hva som har skjedd. Søkeforholdene har vært værmessig gode.

- Foregår søket i et begrenset område?

- Vi har en viss formening om hvor noe kan ha skjedd, men søket foregår utover dette. Det er masse små holmer og skjær i området, sier Willassen.

- Har dere en hovedteori om hva som kan ha skjedd?

- Det er ikke noe vi ønsker å spekulere i, sier Eric Willassen.

Redningslederen opplyser at en etterlysning tidligere lørdag ettermiddag ble gjort for å klargjøre om eventuelle andre båter kunne vært i det aktuelle området da Rydheim forsvant. Etterlysningen har ikke gitt respons.

Etterlyst fredag

Oppdatert 16.15 fredag : Hovedredningssentralen ønsker å komme i kontakt med et mindre fartøy som passerte Fensfjorden fra Brosmeosen til Vetegjøgra i tidsrommet klokka 10-11 fredag. Meldes til telefon 5164.6000

Oppdatert 14.00: Søket er stort og omfattende. Det er nå 2 helikopter, 2 fly, 20 båter og frivillige mannskaper i søk. KV Bergen leder søket over sjø, innsatsleder politi leder strandsøk, melder Hovedredningssentralen.

Oppdatert 13.00: Politiet frigir navnet i samråd med de pårørende, framgår det av pressemelding.

Allerede da politiet sendte ut et bilde av den savnede båten fredag ettermiddag, var det klart for mange i lokalmiljøet hvem den savnede båtføreren fra Sandnessjøen er.

Nyheten ble møtt med sjokk og dyp bekymring i Jan Rydheims store bekjentskapskrets.

Jan Rydheim er en svært erfaren båtfører, og jobber i tillegg som yrkesdykker.

Ifølge bekjente hadde Rydheim tidligere i uka sagt han skulle kjøre båten fra Sandnessjøen til Bergen i forbindelse med et salg.

Båten er en godt utstyrt båt av typen Paragon 31, svært godt utrustet for langturer og dårlig vær.

Oppdatert kl. 11.30: – Vi har ikke gjort noen funn etter å ha søkt i hele natt med flere fartøy, sier redningsleder Eric Willasen ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

– Det er ganske mye som tilsier at siste posisjon er i Fensfjorden. Vi vet når han startet og farten hans, og det passer godt med to observasjoner som er gjort og mobilspor og radarplott vi har fått tilgang til, forklarer Willassen.

Oppdatert kl. 09.30: Både Bergens Tidende, NRK Hordaland, og VG har hatt oppdateringer om leteaksjonen i morgentimene lørdag.

De pårørende er varslet.

– Det var en venn av savnede som meldte inn, etter at en telefonsamtale med mannen ble brutt, og han ikke lykkes i å få kontakt med ham igjen. Han hørte et dunk før samtalen ble brutt ved 10.30-tiden fredag, sier redningsinspektør Ståle Jamtli i Hovedredningssentralen til VG.