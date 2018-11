Denne måneden er siste frist for å ta HPV-vaksine

Nyheter

Hvert år er HPV-infeksjon grunnen til at 300 kvinner i Norge får livmorhalskreft. 70 kvinner i Norge dør hvert år av sykdommen.

Siste måned

Dette er bakgrunnen for at kvinner født 1991 - 1996 tilbys gratis vaksine. Desember 2018 er siste frist for unge kvinner som ønsker å starte gratis HPV-vaksinasjon. Se andelen vaksinerte i lokale kommuner nederst i saken.

Vaksinen mot humant papillomavirus (HPV-vaksinen) anbefales til unge kvinner født 1991 eller senere fordi den forebygger livmorhalskreft og annen HPV-relatert kreft.

– Unge kvinner har en unik mulighet til å beskytte seg mot livmorhalskreft og annen kreft forårsaket av HPV når de tar denne vaksinen. Nå er det viktig at alle får med seg at det nærmer seg siste frist for å starte gratis HPV-vaksinering i det midlertidige vaksinasjonsprogrammet, sier Anita Daae, prosjektleder for HPV-vaksine til unge kvinner, i en pressemelding.

HPV-vaksinasjon består av tre vaksinedoser gitt over 6 - 12 måneder. De som er i gang med vaksinasjon innen utgangen av desember 2018 kan fullføre vaksinasjonen innen utgangen av juni 2019.

Infeksjon kan gi kreft

Tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK viser at 104.250 kvinner har tatt imot tilbudet om HPV-vaksine siden tilbudet startet 1. november 2016.

– Kommunehelsetjenesten har gjort en formidabel innsats. Så langt er det gitt over 268 000 vaksinedoser til 104 250 unge kvinner. Det er gledelig at så mange velger å ta imot tilbudet, sier Daae.

Her finner du informasjon om hvor vaksinen kan tas lokalt.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, og oftest i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til kreft.

Livmorhalskreft er den vanligste formen for HPV-relatert kreft. Hvert år får om lag 350 kvinner i Norge livmorhalskreft og 60-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt. HPV-vaksine anbefales om en har hatt ingen, én eller flere partnere.

Bivirkninger

Statens legemiddelverk (SLV) har godkjent HPV-vaksinen Cervarix etter grundig vurdering av effekt og bivirkninger.

- De meldte mistenkte bivirkningene gir ikke grunnlag for å endre anbefaling om HPV-vaksine til unge kvinner, skriver Folkehelseinstituttet.

Her er Legemiddelverkets siste tilgjengelige rapport om bivirkninger av vaksinen.

- De vanligste bivirkningene av HPV‐vaksiner er hevelse og ømhet i armen der vaksinen er satt, feber, hodepine, kvalme, oppkast, diaré og magesmerter. Allergiske reaksjoner på vaksinen forekommer i sjeldne tilfeller. Besvimelser og nesten‐besvimelser, med eller uten kramper og pustebesvær (hyperventilering), er ikke uvanlig ved vaksinering. Dette kan skyldes smerter eller ubehag ved vaksinering eller omstendighetene rundt, skriver Statens legemiddelverk.

Høyest andel i Sømna

Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser at over 104.000 kvinner født 1991 - 1996 på landsbasis har tatt imot tilbudet om gratis vaksine i perioden 1. november 2016 - 1. november 2018. På Sør-Helgeland er andelen av dem som har vaksinert seg i denne perioden slik:

Geografi Hele landet 53,0 % Bindal 58,6 % Sømna 67,3 % Brønnøy 57,4 % Vega 65,8 % Vevelstad -

Andelen vaksinerte blant kvinner født 1991-1996, basert på kvinnenes folkeregisteradresse - ikke hvor vaksinasjonen er utført. Vevelstad er anonymisert av personvernhensyn. Kilde: Folkehelseinstituttet