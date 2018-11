Vegværing på fjerdeplass på Rødts fylkesliste

Nyheter

I fylkestingsvalget i 2015 fikk Rødt 5,2 prosent av stemmene. I fjor ble Rødt representert på Stortinget.

Sterk medlemsvekst har ført til at partiet har fått mange nye lokallag i Nordland det siste året, melder Rødt. Det siste ble stiftet 06.11 i Øksnes, og flere er underveis. På det grunnlag mener partiet å ha et godt utgangspunkt for å øke representasjonen på fylkestinget etter valget.

Skotåm på topp

Førstekandidat Per-Gunnar Skotåm er 65 år, minerer av yrke, er bosatt i Sulitjelma og har vært i fylkestinget og medlem i samferdselskomiteen siden valget i 2015.

Nr. 2 på lista er Synne H. Bjørbæk fra Bodø. Hun er 34 år, varaordfører i Bodø og var førstekandidat i stortingsvalget.

Nr. 3 er Geir Jørgensen fra Hadsel. Han er 46 år, kommunestyrerepresentant for Rødt i Hadsel og er regionssekretær i Nord-Norge for Naturvernforbundet.

Nr. 4 er Camilla Hestvik fra Vega. Hun er 30 år, nestleder i Rødt Vega og kvinnepolitisk ansvarlig i styret i Rødt Nordland.

Hedersplass til Steinholt

- Disse fire og de andre på lista vil jobbe tett med fagbevegelsen, fiske- og landbruksorganisasjonene, miljøbevegelsen og andre i Nordland for å ivareta interessene til befolkningen, og for en god forvaltning av naturressursene og miljøet. Ingeborg Steinholt, som har gjort en veldig god jobb som gruppeleder for Rødt i fylkestinget i tre perioder, ønsket ikke å fortsette. Hun fikk hedersplassen, siste plassen på lista, skriver Rødt.