Plastsveis gir gave videre til lokalsamfunnet i Sømna

Nyheter

"Lime ungdomsklubb, Berg Vel, Saniteten, Ull og omtanke Sør-Helgeland, SJFF, Skogmo trav og hestelag, Inn på Flostrand tunet". Dette er blant lag og foreninger som er foreslått, etter at Plastsveis på Berg ved administrerende direktør Sten Roald Lorentzen 30.oktober gikk ut og ba om forslag til verdig mottager av 15 000 kroner. Kommende uke blir det klart hvem som er valgt ut til å motta gaven.

Dobler beløpet til 30 000 kroner

Nå viser det seg at Plastsveis selv er med å løke gavebeløpet til det dobbelte, totalt 30 000 kroner og vil glede flere enn én forening.

-Vi legger til 15000,- i tillegg til gaven. Da vi hadde så mange gode tiltak så deler vi den på 3, sier Lorentzen til BAnett i dag.

Bakgrunnen for saken er at Plastsveis selv under sitt tredveårsjubileum tidligere i år, mottok en litt spesiell gave.

"Vi i Plastsveis feiret 30 årsjubileum tidligere i år, og i den forbindelse fikk vi gaver fra mange forskjellige kunder, leverandører og samarbeidspartnere. En av gavene hadde en klausul at den måtte gis videre til «en god sak» i lokalsamfunnet rundt oss. Dette kan jo for eks. være lag eller foreninger som driver med aktiviteter for barn og ungdom, eller for «våre arvtakere» som det ble nevnt i en tale", forteller Lorentzen i innlegget på Oppslagstavla i Sømna.