Sp-representanter spør ministere om planene for Altinn

Verken ledelsen eller tillitsvalgte har så langt slått seg til ro med svarene næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har gitt til spekulasjonene om at regjeringen planlegger å legge Altinn inn under Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

- Skapt usikkerhet

Senterpartiet skriver til Brønnøysunds Avis at de ikke ser at ser at å legge Altinn inn i Difi vil styrke hverken kvaliteten på tjenesten eller Brønnøysundregistrenes framtid. Partiet mener det er skapt usikkerhet om Altinns framtid gjennom uttalelser fra Difi-direktøren i Digi.no. Derfor konfronterer stortingsrepresentantene Siv Mossleth og Kari Anne Bøkestad Andreassen (vara) både næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i dag.

- Jeg er redd for at arbeidsplasser og fagkompetanse som er bygd opp i Brønnøysund vil flyttes. Det passer godt i regjeringas strategi om å sentralisere Norge. Jeg mistenker en administrativ omlegging som forsøkes kamuflert slik at spørsmålet ikke kommer til politisk behandling før det er for sent å endre retning for prosessen, sier Siv Mossleth.

- Det mest bekymringsfulle er byråkratene i regjeringsapparatet nå jobber med forslag om å flytte Altinn til Difi, uten at det foreligger en ordentlig vurdering av alternativer og konsekvenser, og uten at stortingspolitikerne er informert. Registrene selv fikk tilfeldigvis vite om prosessen på Altinn-dagen, og næringsministeren kunne ikke avkrefte at de jobbet med dette, sier Kari Anne Bøkestad Andreassen.

Ansatte i Brønnøysund

Mossleths spørsmål er som følger:

"Difi vil legge Altinn under egen organisasjon og innføre konsernstrategi for forvaltningen. Det står det skal sikres samordnet styring, i framlagt budsjett. Hva betyr dette helt konkret for Altinn og Br.reg.; hvordan vil det påvirke hvilke arbeidsoppgaver som ligger under Br.reg., hvordan vil det påvirke antall ansatte i Brønnøysund, hvordan vil det påvirke bruken av private aktører i tjenesteutviklingen og hvordan vil det påvirke stedlig ledelse og er det politisk vilje i regjering for å legge Altinn under Difi?"

Andreassens spør slik:

"Det er skapt stor bekymring hos både ansatte og ledelse ved Brønnøysundregistrene og Altinn gjennom utydelige utspill om at regjeringen vurderer å flytte hele, eller deler av, Altinn til Difi. Vil kommunal- og moderniseringsministeren i samarbeid med næringsministeren sørge for mer åpenhet rundt dette, og ikke minst snarest få på plass en vurdering som tar inn andre alternativer og konsekvenser av disse, inkludert flytting av arbeidsplasser, før beslutninger tas?"

