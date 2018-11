Sømna kommune får midler til styrking av skolebibliotek

Nyheter

Skolene i Sømna har fått tildelt 182.000 kroner til prosjektet "Leseglede i Sømnaskolen". Det opplyser kommunen i en pressemelding torsdag.

Ifølge kommunen er tilskuddet en del av regjeringens satsing på tidlig innsats i skolen. Det er Utdanningsdirektoratet som har lyst ut midlene og behandlet søknaden.

- God lesekompetanse er viktig for elevenes forståelse, læring og mestring i alle fag. Å kunne lese er også viktig, da det er en grunnleggende ferdighet som alle trenger for å mestre det tekstorienterte samfunnet vi lever i, skriver rådmann Øystein Johannessen i pressemeldingen.

Han opplyser at kommunen nå ønsker å tilby bemannet skolebibliotek i deler av skoletiden, slik at elever kan få veiledning og hjelp til å finne lesestoff.

- Vi ønsker å få elever som vil lese mer og oppleve leselyst, sier rådmannen, som er godt fornøyd med tildelingen.

- Det gleder meg at vi er blant de 27 kommunene som nådde opp her. Som skoleeier er vi pålagt å sørge for tilgang til skolebibliotek. Dette tilskuddet setter oss i stand til å styrke skolebiblioteket og til å forsterke innsatsen for elevenes lesekompetanse og leselyst. Satsingen på skolebibliotek passer godt sammen med andre tiltak vi gjennomfører for å styrke kvaliteten i Sømnaskolen, sier rådmannen.