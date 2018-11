Arrangerer fakkeltog mot pleie-kutt i Brønnøysund

Nyheter

Ett av kuttiltakene som er foreslått for Brønnøy kommunes arbeid med økonomiplan er å legge ned bogruppe 4 på Hestvadet sykehjem.

Neste tirsdag arrangeres det fakkeltog mot å legge ned bogruppe 4.

«Med dette fakkeltoget ønsker vi å tydeliggjøre overfor våre politikere at vi trenger de sykehjemsplassene vi har. Vi kan ikke godta at 10 sykehjemsplasser legges ned da det truer pasientsikkerheten i vår kommune. Hjemmebaserte tjenester må styrkes opp med kvalifisert personell for å kunne ivareta hjemmeboende pasienter. I mangel på kvalifisert helsepersonell over hele landet må vi verne om våre sykepleiere og helsefagarbeidere. Vi må gjøre vår kommune attraktiv. Vi må også stille spørsmål ved hvor lenge pleiepersonalet skal gjøre ikke-pasient rettede oppgaver?» heter det i arrangementet på facebook, som har lokal plasstillitsvalgt Synnøve Øverås Dalen som arrangør.

Fakkeltoget vil ha oppstart fra Schrøders plass og gå gjennom Storgata, Skolegata, Sivert Nielsens gate og avslutte ved sykehjemmet. Fylkesleder Gjertrud Krokaa i Norsk sykepleierforbund Nordland holder appell.

«Håper så mange som mulig viser sin støtte og interesse for det som skjer lokalt», skriver arrangøren.

