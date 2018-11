Byggefirma har gått konkurs

Nyheter

I dag er det åpnet konkurs i Brønnøysund-firmaet HAG Bygg AS, som tidligere har hatt firmanavnene HAG Bygg og bad AS og Idehus Helgeland AS.

Endret daglig leder

Styreleder Kurt-Erik Gaard bekrefter overfor BAnett at selskapet har meldt oppbud. Bostyrer er advokat Geir Løbersli, og første skiftesamling blir 19. desember i Brønnøy tingrett.

Firmaet ble etablert desember 2014, da med Carl Mikael Husberg som daglig leder. I september i år overtok Jonas Johan Slettvoll denne stillingen.

Røde tall

Til Brønnøysundregistrene har Hag Bygg AS levert følgende regnskapstall:

2015: Omsetning 2,856 millioner kroner, driftsresultat 216.000 kroner

2016: Omsetning: 4,384 millioner kroner, driftsresultat - 635.000 kroner

2017: Omsetning 7,074 millioner kroner, driftsresultat - 196.000 kroner