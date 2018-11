SHMIL øker renovasjonsgebyret for å beholde ordning med gratis levering

Nyheter

15. oktober innførte Søndre Helgeland Miljøverk IKS (SHMIL) endringer i gratisordningen som det interkommunale renovasjonsselskapet innførte i mai i år. Årsaken var at renovasjonsselskapet mente bedrifter utnyttet gratisordningen. Derfor valgte SHMIL å innføre et tak på hvor mye avfall som kan leveres gratis fra privatpersoner per dag. Grensen ble satt til 1 kubikkmeter per dag.

Nå er det ikke lenger helt gratis å levere på SHMIL I alle fall ikke hvis du vil levere mer enn én kubikk restavfall i gangen.

Dette ønsker imidlertid ikke representantskapet i SHMIL. I en pressemelding opplyser renovasjonsselskapet at representantskapet torsdag 15. november behandlet renovasjonsgebyret for 2019.

- Under behandlingen vedtok representantskapet å øke gebyret med 30 kroner per år for å unngå at det ble innført begrensninger i ordningen med fri levering. Det betyr at husholdningene kan levere fritt inntil 3 kubikkmeter avfall som tidligere. Samtidig vil SHMIL følge opp næringslivet enda tettere for å unngå at ordningen misbrukes. Vedtaket fra representantskapet oversendes nå kommunene for sluttbehandling i kommunestyrene, opplyser kommunikasjonssjef Toril H. forsmo hos SHMIL i pressemeldingen.