Margunn Ebbesens vikar ble norgeshistoriens eldste stortingsrepresentant

Nyheter

Margunn Ebbesen har én ukes permisjon denne uka i forbindelse med et besøk på Færøyene og arktiske parlamentarikere. Ebbesen opplyser til BAnett at hun blant annet skal møte fiskeriministeren der.

Ebbesens vara denne uken på Stortinget er ingen ringere enn tidligere NRK-programleder Agnete Tjærandsen (H). Hun satte i dag antakelig rekord da hun ble den eldste representanten som møtte på Stortinget i norgeshistorien. Vi skriver antakelig, for kommunikasjonsavdelingen ved Stortinget opplyser at de ikke er 100 prosent sikre på statistikken her.

- Det vi vet er at det er ingen av dei faste stortingsrepresentantene som har vært eldre. Sannsynligheten for at hun er den eldste gjennom tidene er stor, men vi kan altså ikke slå det fast med 100 prosent sikkerhet, sier rådgiver Øyvind Torvund ved Stortingets kommunikasjonsavdeling.

Tjærandsen fyller 86 neste tirsdag, og tar dermed rekorden fra forrige rekordholder Astrid Nøkkelbye Heiberg - også fra partiet Høyre - som var 81 år gammel da hun begynte som fast møtende vara på stortinget i januar i år. Heiberg, nå 82, er fortsatt Stortingets eldste fast møtende noensinne.

Passende var det da at dagens første sak til behandling var en innstilling fra Helse- og omsorgskomiteen en ny reform for eldre. Under saksbehandlingen deltok både Tjærandsen og Heiberg i diskusjonen fra talerstolen.