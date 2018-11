Redningsskøyte-møte i kveld

Nyheter

I kveld, mandag, arrangerer RSRK Brønnøysund uformelt informasjonsmøte for de som eventuelt kunne tenke seg å bli med på laget. Menn og kvinner mellom 18 og 57 år er målgruppen, og maritim erfaring er et pluss, men ikke et krav, sier arrangørene.

Brønnøysund sjøredningskorps er ett av totalt 26 sjøredningskorps i Norge og drifter redningsskøyta "UNI Helgeland".