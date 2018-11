Væpnet politiaksjon i Bodø

Nyheter

For en halvtime siden meldte politiet på twitter at væpnet politi har aksjonert mot leilighet i Bodø, etter at en mann ble truet av en annen person og også utsatt for vold. Politiet melder at det ikke er skade på person, men at en mann er pågrepet for trusler.

Skal ha tatt seg inn i leilighet

Avisa Nordland skriver at hendelsen skjedde i bydelen Mørkved. En mannsperson skal ha tatt seg inn i en leilighet, og truet beboeren i leiligheten. Ifølge operasjonsleder Jon Inge Moen som uttaler seg til Avisa Nordland, kan det være snakk om utøvelse av vold også.

-Vi jobber med å få kartlagt hva som har skjedd, sier Moen til Avisa Nordland. Gjerningsmannen er kjørt i arresten og skal avhøres i løpet av dagen.

Aviser skriver at de to mannspersonene er kjenninger av hverandre, slik at det ikke er en tilfeldig oppsøkt person som skal ha blitt truet.

Trusselsituasjonen var av slik karakter at politiet valgte å bevæpne seg under aksjonen.

- Ingen ble skadet i hendelsen. Begge er såkalte kjenninger av politiet, sier Moen til Avisa Nordland.

Mannen skal ha framsatt trusler med en stikkgjenstand, type kniv eller lignende.

Flere politibiler med blålys langs riksvei 80

Etter at mannen var satt inn i politiets cellebil, skal mannen ha slått seg vrang. AN fikk tips om at flere politibiler med blålys skal ha stått i veikanten langs riksvei 80 inn mot byen. Dette bekrefter operasjonsleder Moen.

- Han satte seg litt opp inne i cellebilen, og vi måtte forsterke bemanningen bak i bilen for å hindre at han skadet seg selv eller andre, sier Moen til avisa.