Tysk synthpop til iFjord-festivalen

Nyheter

Brønnøyværingen Christian Lorentsen ledet flere år Verket-festivalen i Mo i Rana, før han dro i gang iFjord-festivalen. Det er en festival blott til lyst, med 1980- og 1990-talls artister.

Venter allsang

7. og 8. juni neste år arrangeres historiens andre iFjord-festival, og nå er første band klart: Alphaville, det tyske synthpopbandet med udødelige "Forever Young".

- Denne signeringen har vi jobbet hardt med å få til og nå er det endelig klart. Det er bare å gjøre seg klare til allsangen, sier festivalsjef Christian Lorentsen.

- Alle som opplevde 80-tallet husker disse og de tidløse sangene spilles fortsatt svært ofte på radio. Dette kan man bare ikke gå glipp av, sier Lorentsen.

Første plate

Alphaville hadde stor suksess med sitt debutalbum «Forever Young» som kom i 1984 og kunne notere seg for hele tre hitsingler fra denne: tittellåten, «Sounds Like A Melody» og «Big in Japan». Alle tre låtene blir å høre når bandet gjester retrofestivalen iFjord.

Festivalsjefen innrømmer ifølge festivalens pressemelding at Forever Young-plata og Alphaville er en guilty pleasure.

- Dette var faktisk den aller første LP-en jeg kjøpte.