Brønnøy fikk 3,5 millioner ekstra til ressurskrevende brukere

Nyheter

Rådmann Pål Trælvik i Brønnøy har torsdag sendt ut et brev til medlemmene av kommunestyret og media.

Brevet er rettet til «politisk ledelse og andre som har interesse av sakene som har preget både Brønnøysunds Avis og sosiale medier i det siste.»

Trodde man hadde kontroll

I brevet skriver Trælvik at man tenkte mottakerne burde få en «skikkelig redegjørelse» om saken, og da særlig bruk av konsulent for å finne ut om kommunen manglet tilskudd for gruppene IS-3 (psykisk utviklingshemmede) og IS-4 (ressurskrevende brukere).

Rådmannen skriver videre at man ble kontaktet av Sødermann AS, som ga uttrykk for at det var mulighet for å få midler man hadde rett på, men ikke fikk fra før. Samtidig hadde tjenesteområdet i kommunen ikke inntrykk av at man hadde for lite refusjon.

«Tjenesten og rådmannen var likevel åpen for å se på saken siden vi også sto foran store endringsprosesser, og vi hadde uavklarte spørsmål som vi ønsket bistand med», skriver Trælvik.

– Fastpris risikabelt

Han argumenterer for at kontrakten med selskapet ble inngått etter en skjønnsmessig vurdering i møte med Sødermann.

«Høy fastpris alene syntes å innebære en stor risiko i en gjennomgang som sannsynligvis ikke ville avdekke særlig mye. En delt løsning med lavt grunnhonorar på kr 90 000 for begge ordningene til sammen og 15 % provisjon av skapt resultat mente vi således innebar lavere risiko slik vi vurderte der og da», skriver han blant annet.

I tillegg til provisjon på 15 prosent for psykisk utviklingshemmede, som tilsvarte 1,2 millioner av 8 millioner, ble det også inngått samme provisjonsavtale for ressurskrevende brukere.

Her fikk kommunen utløst økt tilskudd på 3,5 millioner, og betalte således provisjon på 521.400 kroner - 15 prosent.

Rådmannen skriver at kommunens ansatte er fornøyd med faglig bistand fra Sødermann. Han peker på at man etter dette har oppbygd egen kompetanse på feltet.

Var under grunnbeløp

Ifølge Trælvik kreves det ikke anbud på kontrakter om helse- og sosialtjenester på inntil 6,95 millioner kroner. Dette stemmer med verdien i anskaffelsesforskriftens §5-3 (2).

«Vi la til grunn at tjenester fra Sødermann AS vedrørende IS3 og IS4 da er innkjøp av administrative helsetjenester (kapittel 30) og vi mente da å havne langt under nevnte terskelverdi for offentlig utlysning av innkjøpet. Videre vurderte vi samtidig disse tjenestene til å omhandle et så spesielt fagfelt i helsetjenestene at vi ikke kunne finne andre tilbydere i markedet. Vi burde likevel ha beskrevet disse vurderingene i egen protokoll. Det ble ikke gjort», skriver rådmannen.

– Har ikke lurt noen

Under punktet «noen tanker til slutt» peker rådmannen på at alle de 13 psykisk utviklingshemmede som ble rapportert inn til staten ved hjelp av Sødermann hadde ed diagnose på psykisk utviklingshemming fra før, men de hadde av ulike årsaker ikke falt inn under tilskuddsordningen.

«For kommunen sin del har samarbeidet med Sødermann handlet like mye om forbedring av rapporteringen på ressurskrevende brukere. Noe som oppleves til dels komplisert. Det er fokusert mye på provisjonen til firmaet, men om vi snur på det så bidro samarbeidet til å øke inntekter vi ellers ville gått glipp av, og tilførte organisasjonen kompetanse som vi tidligere ikke har hatt. Vi har utløst de frie midlene kommunen har rett på og som er med å sikre at vi kan tilby gode og riktige tjenester i kommunen. Mange medarbeidere går på jobb hver dag og gleder seg over å yte tjenester og de fortjener honnør for arbeidet. Vi har ikke lurt noen, vi har fått på plass bedre rutiner og er sikre på at oppfølgingen av dette blir gjort i henhold til disse rutinene», skriver han.

