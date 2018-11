Ottar skriver om nordlandsbåten

Nyheter

I den nyeste utgaven av Ottar, Tromsø Museums populærvitenskaplige tidsskrift, handler det utelukkende om båtkultur i nord.

Lokale forskjeller

Flere av artiklene er skrevet av Gunnar Eldjarn, båtbyggeren som har utgitt firebindsverket "Nordlandsbåten og Åfjordsbåten". Han skriver blant annet om nordlandsbåtens dialekter og varianter. Båten fikk sine lokale varianter basert på materialtilgang, værforhold og driftsformer, og den endret seg gjennom tidene.

Bindalsbåten beskriver han med Axel Coldevins ord:

"Bindalsbåten hadde skarpere bunnlinjer enn ranværingsbåten, men litt mindre spring for og akter. Især var bindalsfæringene berømte, fordi de var så usedvanlig lettbygde og skarpe. De var meget etterspurt som robåter for hjemmefiske."

Det fantes også lokale forskjeller. Einar Bangstad på Bangstad har fortalt til Eldjarn at båtene som ble bygget i hans famile var forskjellige fra de som ble bygget i Åbygda. På sjøen viste forskjellen seg i at Åbygda-båtene slo litt mer på frambåra enn Bangstad-båtene.

Var ikke usikre

Eldjarn har også skrevet en artikkel om jekta - hvordan disse båtene var konstruert og om de var mest preget av nordeuropeisk båtbygging eller skapt innenfor en hjemlig tradisjon. Han skriver blant annet om "Bue Digre" fra Selforssjøen ved Rana, som var den største jekta av dem alle. Den ble bygget i 1861, kunne laste 1.600 tønner og var muligens det største klinkbygde fartøyet i Europa siden 1400-tallet.

Eilert Sund, kalt Norges første sosiolog, var skeptisk til nordlandsbåten og begrunnet det med at Tromsø stift hadde flere drukningsulykker enn resten av landet i forhold til befolkningsstørrelsen. Eldjarn skriver at det i virkeligheten var motsatt: Dersom tallene justeres for antall fiskere i befolkningen, så hadde stiftet den laveste andelen druknede.

Rodde tur-retur Sandnessjøen Brønnøyværingen Viggo Karlsen er over gjennomsnittlig interessert i å ro. Så han tok like godt sjøveien til Kyststevnet.