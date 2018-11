E24: Widerøe setter inn flere fly for å unngå kanselleringer

Nyheter

E24 melder mandag at Widerøe fra og med neste år setter inn to ekstra fly for å begrense kanselleringer. Dette etter å ha fått kritikk for hyppige kanselleringer i Nord-Norge, ifølge nettstedet.

Flyselskapet skal også styrke sin utdanning av piloter og kabinpersonale, slik at man ikke på nytt må innstille på grunn av mannskapsmangel.

Representanter fra både Nordland og Finnmark møtte Widerøe mandag for å diskutere flyselskapets mange kanselleringer i Nord-Norge de siste månedene. Fylkesråd for samferdsel i Nordland Svein Eggesvik er tilfreds med at selskapet tar grep.

– Jeg oppfatter at Widerøe tar situasjonen på alvor. Om folk ikke kan stole på at flyet går, vil det være skadelig for selskapets omdømme, sier Eggesvik til E24.