Vil fjerne flypassasjeravgift - men bare for små fly

Nyheter

I april besøkte en delegasjon stortingspolitikere Torghatten ASA i Brønnøysund. Torghatten er kontrollerende eier i WF Holding som eier alle aksjene i Widerøe AS, og Torghatten-sjef Brynjar Forbergskog er også styrelder i WF Holding.

Der holdt Forbergskog sitt vante foredrag, som han også har holdt for blant annet daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, der han blant annet peker på at flypassasjeravgiften er 80 ganger så høy mellom Bodø og Lofoten, som den er mellom Oslo og New York - målt i antall kilometer.

– Må ta vare på kortbanenettet

Det spørs om møtet ikke hadde effekt, for nå tar Senterpartiet i sitt alternative forslag til statsbudsjett til orde for å kutte avgiften for Widerøe og eventuelle andre aktører som vil drive på kortbanenettene der flyene er mindre.

– Vi kjemper for at folk skal kunne leve gode liv i hele landet. Da må vi selvsagt også kunne komme oss fram. Da er det avgjørende at vi tar vare på kortbanenettet, og ikke svekker flytilbudet, sier senterpartiets partileder Trygve Slagsvold Vedum i til NRK Troms.

I deres sak tar han til orde for at flypassasjeravgiften for fly under 20 tonn skal helt, noe man i deres alternative statsbudsjett bruker 100 millioner kroner på. Han uttaler også til NRK at man vil øke tilskuddet med 20 millioner kroner. Dette kuttet fremgår ikke av en pressemelding fra stortingsrepresentant Willfred Nordlund (Sp) i Nordland som ble sendt ut mandag kveld.

– Et luftslott

I Høyre er man mildt sagt skeptisk til forslaget fra Senterpartiet, ifølge NRK.

– Å fjerne flypassasjeravgiften for fly under 20 tonn vil bety urettferdig konkurranse, og et slikt forslag ville bli stoppet av ESA. Dette er et luftslott fra Senterpartiet, og de må i så fall si opp EØS-avtalen først, sier Mudassar Kapur (H) i finanskomiteen på Stortinget til NRK.

Det Kapur sikter til er at en slik innretting av flypassasjeravgiften som Senterpartiet foreslår vil frita Widerøes flyvninger i større grad enn andre selskapers flyvninger, fordi Widerøe flyr mindre og lettere fly. Et Dash 8 Q300 har maksimal vekt på rett under 20 tonn, mens et Boeing 737, som gjerne benyttes av SAS og Norwegian, veier nesten 80 tonn. Widerøes nye jetfly av typen Embraer E190-E2 har for ordens skyld en maksvekt på 57 tonn.

I regjeringens forslag til statsbudsjett var avgiften redusert, men ikke nok for Widerøe. Widerøe sier derfor at man vil kutte ruter man mener er ulønnsomme. Dette rammer ikke de såkalte FOT-rutene (forpliktelser til offentlig tjenesteytelse, red.anm.) men andre ruter Widerøe selv velger om de vil sette opp.