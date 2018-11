Nyheter

På forsiden av dagens avis, og i en tidlig versjon av nettsaken om Brønnøy kommunes bruk av et konsulentfirma ble konsulentfirmaet feilaktig omtalt som "Tolga-konsulenter". Men firmaet Sødermann Rådgivning AS har ikke arbeidet for Tolga kommune. Brønnøysunds Avis beklager denne feilen.