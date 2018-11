- Vi har masse penger og få søkere fra Helgeland

Nyheter

Frifond er en støtteordning som finansieres av overskuddet i Norsk Tipping. Fondet opplyser i en pressemelding at de mangler søkere til sine støtteordninger på Helgeland.

- Derfor legger vi ut ut på en informasjonsturné der vi inviterer alle som har en idé eller et prosjekt som de trenger penger til. Frifond er en støtteordning for frivillig lokal aktivitet for barn og unge. Det betyr at frivillige lag, organisasjoner eller bare en gruppe venner kan søke om støtte, skriver fondet i pressemeldingen.

Torsdag ettermiddag, altså i dag, er det informasjonsmøte om ordningen i kinosalen på rådhuset i Brønnøysund.

- På informasjonsmøtet kan fremtidige søkere lære mer om de ulike støtteordningene under Frifond og hva slags prosjekter vi støtter. Organisasjoner, lag og vennegrupper kan også få tips til søknadsprosessen og hvordan de har størst mulig sjanse til å få støtte til sitt prosjekt.

Espen Evjenth og Johannes Aschim fra Frifond vil være til stede på informasjonsmøtet. De håper at sørhelgelendingene møter opp.

- Man trenger bare tre personer som holder på med noe som er rettet mot barn og ungdom. Det kan være å lage en film, arrangere LAN, sette opp teater eller egentlig alt mulig annet. Hvis man har en gruppe på minst tre, og minst en tredjedel av deltakerne er under 26 så kan man søke om inntil 35.000 kroner i støtte. Det er mye penger for en gjeng 14-åringer som vil lage konsert, for eksempel, sier Evjenth.

Ifølge Frifond er nåløyet relativt åpent for helgelendinger.

- Vi har masse penger og få søkere på Helgeland, så mulighetene er gode. I ettermiddag byr vi på pizza og gode råd om hvordan man går frem. Møt opp! oppfordrer Espen Evjenth.