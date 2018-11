Sømnaelevene vant kokkekampen

Nyheter

I fjor ble det for første gang arrangert en uhøytidelig kokkekamp ved Brønnøysund videregående skole. Hensikten er å få opp interessen for kokkefaget. Det mener faglærer John Ivar Nygård ved restaurant- og matfag at de har lyktes med.

– Dette er et rekrutteringsprosjekt for å få ungdom til å komme og se hva det er vi driver med. Dette er aktiv rekruttering, mener Nygård.

Fire skoler deltok

I år deltok 9. og 10. klassinger fra Vevelstad sentralskole, Brønnøysund barne- og ungdomsskole, Vik skole og Hilstad skole i konkurransen. Oppgaven var å lage en middag og en dessert. Laks var hovedråvaren, bort sett fra det sto elevene fritt til å lage det de ville.

– Lykkes dere med å få opp interessen for faget?

– I år har vi fulle klasser på både vg1 og vg2 for første gang på mange år. Vi prøver å få et tettere samarbeid med bransjen også, forteller Nygård.

Vant igjen

I fjor var det laget fra Sømna som stakk av med seieren. I år skulle dommer Remi Karijord fra Svang kåre de beste kokkene.

– Dommeren kommenterte at vinnerlaget hadde det ryddig rundt seg. Desserten, en pavlova med vaniljekrem og bær, var god. Hovedretten var pannestekt laks med tzatziki, hasselbakt potet og grønnsaker som var wokket, gjenforteller faglæreren.

Vinnerlaget kom fra Vik skole og besto av Sara, Fredrik og Ida. Med seg som mentor hadde de Karoline som går på restaurant- og matfag.

– I dag ble det jevnt. Sømna vant og Vevelstad kom på en andreplass. De var litt uheldig med desserten sin. På en delt tredjeplass kom Hilstad skole og BBU, sier John Ivar Nygård.