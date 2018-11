Ingelin Noresjø topper KrFs fylkesliste

Nyheter

Nordland KrF holdt sitt nominasjonsmøte til fylkestingsvalget 27. oktober. På førsteplass har partiet valgt Ingelin Noresjø fra Fauske. Ingelin er leder i Nordland KrF og fylkesråd for næring.

- Jeg er utrolig takknemlig for tilliten og jeg er stolt av resten av lista vår. Den viser frem hele bredden i Nordland KrF. I neste periode skal vi kjempe sammen for et varmere samfunn. Folket i Nordland skal vite hva de får med oss. Trygge familier, trygge lokalsamfunn og trygge arbeidsplasser, sier Noresjø

- Så vil jeg takke Arve Knutsen, som ikke tar gjenvalg til Fylkestinget, for sin innsats for Nordland og KrF. Han har vært en bauta i nordlandspolitikken. Han har stått opp for de kristne verdiene og funnet gode løsninger som har kommet hele fylket til gode.

Hele lista