Politiet måtte rykke ut til slagsmål i Brønnøysund

Klokken 00.43 natt til søndag meldte politiet i Nordland om at man rykket ut til en privatadresse der det var meldt om slagsmål.

Om lag en time senere kunne ordensmakten fortelle at slåssingen var over da patruljen kom frem, og at det ikke skal være snakk om en alvorlig episode.

Patruljen forlot stedet, og én person ble hjemkjørt av en venn.

Da var det kanskje mer dramatisk i Sandnessjøen. Også der måtte lovens lange arm gripe inn mot en mann i 20-årene som var for full og kranglet med vaktene på et utested. Mannen hadde ifølge politiet også dyttet til to personer inne på utestedet. Han ble derfor bortvist fra Sandnessjøen sentrum.

Mer uvanlig er det nok at hele 24 biler i løpet av natten har fått parkeringsbot for å ha stått ulovlig parkert i fylkeshovedstaden Bodø.