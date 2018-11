En ny Torgnes tar over ledelsen av Norsk Havbrukssenter Oppdrett

Nyheter

Knut Idar Torgnes er tilsatt som daglig leder i Norsk Havbrukssenter Oppdrett og tiltrådte stillingen 1. november 2018, melder selskapet.

Mastergrad i regnskap

Torgnes er brønnøyværing, men har de siste 11 årene studert og jobbet i Oslo. Han kommer fra stillingen som revisor i Deloitte og har de siste årene jobbet i team opp mot større havbruks- og sjømatbedrifter, og har mastergrad i revisjon og regnskap.

- Styret i Norsk Havbrukssenter Oppdrett er svært glad for at Knut Idar takket ja til tilbudet om daglig-lederstillingen, og ønsker han velkommen til å lede selskapet i en viktig og spennende periode, med økt og fornyet satsing på bærekraftig oppdrett, sier styreleder Paul Birger Torgnes.

Knut Idar Torgnes sier han er glad for å flytte hjem til Brønnøy igjen.

- Sammen med dyktige kollegaer og medarbeidere vil jeg bidra til at Norsk Havbrukssenter fortsetter utviklingen som en lønnsom, vekstkraftig og kunnskapsbasert oppdrettsaktør.

Skilte ut selskaper

Norsk Havbrukssenter Oppdrett AS kjøpte i sommer 265 MTB oppdrettsvolum i region 7 på auksjonen som Fiskeridirektoratet gjennomførte. Fra før har selskapet grønne laksetillatelser i region 7 og 8, og driver sin virksomhet i et nært samarbeid med Sinkaberg Hansen AS .

Norsk Havbrukssenter har det siste årene fått ny selskapsstruktur, der de ulike aktivitetene er skilt ut i egne datterselskap; Visning og Reiseliv, Oppdrett, Forskning og Utvikling samt Eiendom. Konsernet har en årsomsetning på om lag 200 millioner kroner.

Knut Idar Torgnes overtar lederstillingen etter sin far Arnfinn Torgnes. Pappa Torgnes fortsetter som daglig leder i morselskapet i konsernet Norsk Havbrukssenter AS.

- For oss er det både hyggelig og viktig at neste generasjon kommer inn og satser, kommenterer styreleder Paul Birger Torgnes. Han er Knut Idars onkel og far til Karl Johann Torgnes, som jobber som daglig leder i Toft Brygge AS i samme konsern.

Nær 30 ansatte

Konsernet Norsk Havbrukssenter består i dag av følgende;

* Morselskapet Norsk Havbrukssenter AS med Arnfinn som daglig leder.

Og følgende datterselskap;

* Norsk Havbrukssenter Oppdrett AS med Knut Idar som daglig leder

*Norsk Havbrukssenter Visning AS med Marte Laugen som daglig leder

* Toft brygge AS (eiendomsselskapet) med Karl Johann som daglig leder

* Aquaculture Innovation AS (forskning) med Rolf Nordmo som daglig leder

Total omsetning i selskapene er om lag 200 mill kr, og totalt er det ifølge Paul Birger Torgnes om lag 25 – 30 ansatte medregnet de som jobber på sjølokalitetene med utgangspunkt i basen på Toft.

