- Husk refleks i kveld

Nyheter

I kveld er det halloween og mange små svartkledde vampyrer, spøkelser og hekser vil være ute etter knask. Ulykkesstatistikk fra Statens vegvesen viser at en tredjedel av fotgjengerulykker skjer i mørket.

Skummelt å la være

– Derfor er det veldig viktig at barn og voksne har noe refleks på seg. Gjør refleks til en del av barnas kostyme ved for eksempel å bruke refleksspray eller refleksgarn. Man kan gjøre mye kult med refleksspray direkte på kostymet, men det viktigste er at barna blir sett i mørket. Vil du være helt sikker bør de ha nyere og godkjente reflekser eller refleksvester på i tillegg, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring, i en pressemelding.

Sjansen for å ikke bli sett langs en uopplyst bilvei reduseres med 85 prosent om man bruker refleks. Kun fem prosent av alle fotgjengere som blir påkjørt og skadet bruker refleks, ifølge tall fra Trygg Trafikk.

– Refleks er derfor vårt viktigste tips i kveld, på Halloween. De små som er ute i gatene om kvelden er gjerne kledd i mørke farger, det er nylig blitt én time tidligere mørkt på grunn av vintertid, og er det i tillegg regn i lufta er de nesten umulige å se i mørket for bilister. Til et Halloween-kostyme er kanskje refleksbrikker ikke det kuleste, men da kan man bruke refleksspray eller feste på refleksarmbånd rundt armer og bein, sier han.

Spøker for gamle reflekser

Et annet godt råd å ta med seg inn i høstmørket, er å sjekke refleksene og tenke over om det er på tide å bytte dem ut.

– Reflekser har faktisk en «best før» dato, og bør skiftes ut hvert tredje år.

Den reflekterende overflaten blir rett og slett slitt, det gjelder refleksvester også. Så selv om kostymet er det samme som i fjor, er det en grei tradisjon å bytte ut refleksene, sier Brandeggen.

Halloween feires i Norge den 31. oktober hvert år. Markeringen av kvelden er opprinnelig en kristen skikk som har utviklet seg til en ikke-religiøs feiring.

Halloween har på 1900-tallet særlig blitt markert i USA der utkledde barn går fra hus til hus og tigger godteri med ordene trick or treat? I Norge har Halloween fått fotfeste de siste årene. Her sier man gjerne knask eller knep, om man vil gi en godbit eller få en rampestrek.

Ingen ulykkesdag

Halloween er ingen utpreget ulykkesdag i Norge. Statistikken forteller at det ikke er noen markant økning i antall trafikkulykker 31. oktober til tross for at tusenvis av barn trekker ut i gatene i kveldsmørket. Likevel bør man ta sine forholdsregler, og refleks er en billig forsikring.

– Uten noe reflekterende i mørket er du først synlig for bilisten på 25 - 30 meters avstand. Med refleks vil du bli sett på 140 meters avstand. En bilist i

50 km/t har dermed ti sekunder i stedet for to sekunder til å reagere på. Det kan være forskjellen på liv og død, sier Brandeggen.

Melder regn

Mens det i morgentimene onsdag er oppholdsvær og lettskyet, ser kvelden ut til å bli en våtere affære. Yr melder regn fra rundt klokken 15 til klokken 21 lokalt.